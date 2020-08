El macabro enigma que se hizo viral en TikTok y tiene como fecha apocalíptica el 27 de agosto

Usuarios de Twitter replicaron una hipótesis extraña que tiene como protagonista una cuenta de TikTok, en la que alguien compartía unos videos en los que se puede ver a un payaso con un globo rojo al estilo Pennywise, acompañados de código binario y también mensajes en código morse. Lo curioso es que sigue un patrón con una fecha apocalíptica: jueves 27 de agosto.

A través de un hilo, la usuaria Karen Daniela (@scarbloood) contó la historia de cómo una amiga le advirtió sobre @user2819394837167, un usuario de TikTok.

“Me dijo que cuando entrabas al audio del video decía ‘help us’ e incluso en un comentario decía ‘parpadea 3 veces si necesitas ayuda’ y el sujeto hizo un video parpadeando 3 veces”, comentó Karen, adjuntando en otro tuit el video que le apareció a su amiga Gaby y el cual, al entrar al audio original se puede ver a gente pidiendo ayuda.

Lo extraño es que el usuario de TikTok, autor de un sinfín de videos de terror, sigue a otros con nombres perturbadores y pequeñas oraciones que no necesitan demasiada traducción para entenderlas.

Siguiendo el hilo, las amigas decidieron investigar más y, luego de traducir los resultados de los mensajes ocultos en los clips del tiktoker, se dieron cuenta de que el dueño del perfil aseguraba que un evento malo ocurriría el próximo 27 de agosto. “Ellos vienen”, “Van a matar”, “Corre, solo corre”, “Víctimas” o “Vuelo 370” son algunas de las frases que vaticinan la presunta tragedia.

Para agregarle intriga a la situación, la tuitera afirmó haber traducido un código morse que decía “the truth will be out soon” (la verdad saldrá pronto a la luz), deslizando la posibilidad de que se trate de alienígenas.

El caso de @scarbloood acumula más de 26 mil retuits y 121 mil me gusta. En los comentarios, algunos tuiteros se toman el hilo con humor, mientras que otros se aventuran a sumar más ideas disparatadas sobre los videos de TikTok.