El jefe que todos quieren tener: un empresario le pagó a sus empleados y familiares vacaciones en un hotel 5 estrellas

En épocas de crisis económica cualquier trabajador agradece la posibilidad de llevar el pan a su casa, pero también se ajusta el cinturón para llegar a fin de mes. Algunos optan por tener dos y hasta tres empleos o realizar horas extra para obtener unos pesos como plus.

Así fue como un empresario paraguayo llamado Sebastián Sánchez notó que sus empleados no accedían a sus vacaciones. Esto era así porque necesitaban hacer más horas por una cuestión económica, lo que lo llevó a tomar una decisión.

Un empresario le pagó a sus empleados y familias las vacaciones en un hotel 5 estrellas.

El hombre de negocios, que se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaria de construcción, tuvo un nombre gesto para con todos los trabajadores de la planta a los que premió con un viaje.

“Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, contó a la prensa local Fabiola Colnago, esposa de Sánchez.

A presar de lo que muchos pudieran imaginar, la sorpresa del ‘jefe’ no llegó de modo simple: tuvo que ahorrar dinero por casi un año para llevar a todos los trabajadores de vacaciones a la playa y hospedarlos en un hotel de cinco estrellas en Encarnación, Paraguay.

“Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones”, agregó Fabiola.

De acuerdo con la mujer, el viaje también sirvió como prueba. Al salir bien, la siguiente meta consiste en llevar a los empleados y sus familias a las playas de Brasil. Más ahora que la historia se hizo viral.

Desde la humildad más absoluta, Colnago reconoció el esfuerzo del personal al afirmar que “Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”.