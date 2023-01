El influencer que se tatuó a Messi en la frente confesó que todo era mentira: “Fue un experimento social”.

La obsesión por ganar seguidores puede llegar muy lejos. Tal es el caso del influencer colombiano, Mike Jambs, quien hace unas semanas mostró fotos de su frente tatuada con la palabra “Messi” y su mejilla con “Dios”.

Su caso se hizo viral rápidamente, sobre todo porque días más tarde continuaría con el engaño añadiendo otro capítulo a su teleserie y asegurando que estaba arrepentido del tatuaje.

“No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentía muy orgulloso… Pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido de haber hecho eso, pues en lugar de traer cosas positivas a mi vida, ha venido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar, porque dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, dijo Mike Jambs.

Todo fue un experimento social

Ahora, semanas después del final del Mundial, Mike Jambs, reconoce que todo fue un “experimento social” y reveló el modus operandis para ofrecer entrevistas con el falso tatuaje.

“Nunca pensé que el video llegara a tener tanta trascendencia, que llegara a convertirse en viral a nivel mundial... Ellos me impulsaron. Lo hicimos, lo subí como cualquier otro y al día siguiente empecé a ver las reacciones que generó en redes sociales y en los medios de comunicación”, señaló.

“Yo me hice el tatuaje en un primer momento para grabar el video y ya. Pero al ver que se estaba viralizando, lo que hice fue que cuando me hacían entrevistas en medios internacionales yo tenía el molde y le pedía a un amigo que me lo pintara”, añadió.

Y finalizó: “Todo fue parte de un experimento social, en el cual quedó evidenciado el daño que se le puede ocasionar a alguien por ser y pensar diferente, al punto de hacerla entrar en depresión y terminar con su vida y todo porqué? por ser juzgado y criticado por esta sociedad que solo generan odio por medio de redes sociales, increíble cómo están siendo utilizadas las redes para generar Odio y no amor, increíble que te juzguen, odien y amenacen por cómo vistes por cómo te ves por cómo piensas…!!!”.