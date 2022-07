El grave accidente de Melody Luz en el Hotel de los Famosos: se retiró en ambulancia

En el Hotel de los Famosos, este jueves, Melody Luz sufrió un grave accidente que impactó a todos. La bailarina se cortó un pie luego de resbalarse en un desafío del reality y se tuvo que retirar en ambulancia.

Primero, Melody recibió asistencia médica dentro del hotel y se encontró con qué la herida era muy honda. “Es muy feo, me tienen que coser”, exclamó. Incluso, Martin Salwe agregó: “Saquen a la gente, es un corte profundo”.

Luego del golpe, la participante abandonó el predio del Hotel para dirigirse a un hospital, siempre con su novio Alex Caniggia a su lado, dándole apoyo. El Emperador pidió acompañarla en la ambulancia: “Yo quiero ir”. Mientras Luz decía entre lágrimas: “No me quería lastimar”.

Melody Luz volvió del centro médico y les explicó a sus compañeros que su continuidad en El Hotel de los Famosos corre gran riesgo. “Me dieron como seis, siete puntos. Me dijo que camine, cosa de que no se me endurezca la cicatriz. Pensé que había sido solo un golpe y, cuando me baja la calza, Celeste, la enfermera, veo que tengo un tajo grande”, dijo.

“Justo me tocó una médica muy crack. Me quedo tranquila, que solo fue un corte externo del pie, y ahora me duele como si fuese un golpe”, agregó.

La continuidad de Melody Luz en El Hotel de los Famosos está en duda

Luego de esas palabras, el Chino Leunis explicó cuál fue el diagnóstico que recibió la bailarina: “No hay nada comprometido, no hay lesión ósea, y hay que tener 48 horas de reposo para que los puntos tomen bien. Luego vamos a hacer una junta médica para analizar cómo sigue”.

Melody añadió que su deseo es continuar en el programa. “Siento que tenía mucho más para dar, pero ya está. Lo que importa es que estoy bien, puedo caminar. Me siento acompañada, gracias a mis compañeros, al equipo, a vos, todo el tiempo me sentí contenida y eso es lo importante”, cerró.