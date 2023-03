El ganador de Gran Hermano 2012 contó “la verdad” del reality: “Está todo armado, te dicen con quién pelearte”

En los últimos días, Gran Hermano de Telefe es objeto de controversia en medio de rumores sobre la transparencia del programa y las supuestas manipulaciones de la producción a favor de ciertos participantes.

En este contexto, un ex concursante y ganador de la edición de 2012, Rodrigo Rumi Fernández, dio su opinión al respecto en sus redes sociales.

En un video publicado en TikTok, Rumi empezó afirmando: “Para los que me siguen en TikTok y no me conocen, hace mucho yo estuve en un Gran Hermano... y fui el ganador. Este es el cheque. Claramente, no es el real. Es el que te dan cuando vos salís del programa, para las cámaras”.

Luego, el ex concursante declaró que “Gran Hermano está todo armado” y reveló algunos detalles de la producción.

“En el confesionario la producción te dice con quién te conviene pelearte, te sugiere a quién nominar y una vez a la semana podés hablar con un familiar, solo cinco minutos, pero algo es algo”, soltó.

Sin embargo, unas horas después, Rumi se retractó y afirmó que lo que había dicho anteriormente era mentira. “Sí, Gran Hermano es 100% real o por lo menos lo que yo viví”, explicó en un segundo video en TikTok.

Además, el ex concursante recordó cómo había sido seleccionado para participar en el programa: “Yo era el más chico de la casa, soy de Victoria, Entre Ríos. No conocía a ningún productor de Telefe, mandé un videito por Internet, me llamaron a una entrevista y fui”.

“Después de varios pasos y faltando diez días para que empiece el programa, me llamaron y me dijeron que había sido seleccionado para ingresar a la casa”, agregó.

Aunque Rodrigo Rumi afirmó en un principio que Gran Hermano estaba “todo armado”, luego se retractó y aseguró que su experiencia en el programa fue real.

A pesar de su aclaración, la controversia sobre la transparencia en Gran Hermano sigue siendo un tema relevante y de interés para la audiencia.

Rodrigo Fernández Rumi fue el ganador de la edición 2012 de "Gran Hermano".

Hoy, se popularizó como Rodrigo Rumi