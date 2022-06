El frío llegó hasta el norte argentino y la foto de tres chicos caminando con un acolchado de tigre se hizo viral

Una joven que se encontraba en su jornada laboral se sorprendió al ver a un trío de jóvenes que transitaban por las calles de Oberá, Misiones, cubiertos con uno de los clásicos acolchados con estampa de tigre. La foto fue compartida por la chica en Twitter y se volvió viral.

Según contó la joven de 24 años, Camila Fasce, para el medio TN, ella actualmente vive en Posadas, pero trabaja en Oberá. “Es la primera vez que veo algo así. Estaba en la oficina y me llamó la atención ver a los chicos caminando con el acolchado con imágenes de un tigre por la calle, eso me llevó a sacar la foto y subirlo a mi red social”.

“Sinceramente, me pareció algo gracioso, no se ve todos los días. Ninguno de mis amigos o familiares hizo una cosa así antes, por eso me llamó tanto la atención” comentó Camila.

Fesce publicó la curiosa imagen con un mensaje contundente anexado a la misma: “Misiones, no lo entenderías”.

“Acá no son tan fríos los días, pero se siente mucho por la humedad. Además, estamos más acostumbrados a las temperaturas cálidas, lo sufrimos el doble” sostuvo Fesce.

Camila es abogada, y se encontraba en su oficina cuando vislumbró a lo lejos a los tres jóvenes caminando, casi pegados, y cubiertos con un acolchado a modo de capa.

“Creo que los chicos lo hicieron más en forma de chiste que por el frío en sí” expresó la misionera, quien desconoce la identidad de las personas que llevaban el acolchado. En las redes, a pesar de haberse viralizado el tuit, tampoco surgieron sus nombres.

“Obviamente, no me esperaba que se viralice, me parece una locura que la gente lo siga compartiendo todavía”, concluyó Fesce.

Al parecer, se trata de un fenómeno que está de moda en Misiones ya que otra joven de la ciudad de Jardín América, provincia de Misiones, compartió una imagen en la que se distingue a un hombre que también decidió cubrirse con un acolchado color rosa.

En Misiones, esta semana las temperaturas descendieron hasta alcanzar los 0° grados de sensación térmica en algunas localidades. Los medios locales indicaron que para este mes y durante julio se esperan temperaturas y heladas moderadas.