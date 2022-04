El ex amante de Jada Pinkett Smith cobrará una fortuna por contar los detalles de la relación

La cachetada de Will Smith en los Óscar a Chris Rock sigue dando tela para cortar. Como si fuera poco toda la crisis personal que está viviendo Will Smith a causa del escándalo del domingo 27 de marzo, se conoció que August Alsina, el cantante que fue amante de Jada Pinkett Smith, está a punto de firmar un contrato en el que contará detalles de la relación con la esposa de Will, a cambio de una oferta millonaria.

La información fue revelada por el diario The Sun, el cual contó que August Alsina, el ex amante de Jada Pinkett Smith, con quien tuvo relación durante varios meses, contará todo de la relación en un libro. Según The Sun, el cantante recibió varias ofertas millonarias de distintas editoriales para que puntualice cómo fueron sus días con Pinkett Smith.

August Alsina y Jada Pinkett, posando juntos cuando tenían una relación

Cabe recordar que el 30 de junio de 2020, Alsina afirmó que Will Smith le otorgó permiso para tener una relación romántica con su esposa Jada Pinkett Smith. Al día siguiente, un representante de Pinkett emitió una declaración sobre las afirmaciones, refiriéndose a ellas como “absolutamente falsas”.

Sin embargo, el 10 de julio, en un episodio de su programa de entrevistas ‘Red Table Talk’, junto a Will Smith, Jada le reveló, en un cara a cara, a su esposo que tuvo una relación romántica con Alsina cuatro años y medio antes, cuando cuando prácticamente estaba separada de él, aunque vivían juntos. Por otro lado, Jada y Will negaron que Will le diera permiso a Alsina para la relación.

Jada Pinkett y Will Smith en la noche del fatídico escándalo

Luego Alsina lanzó una colaboración titulada “Enredos” con el rapero Rick Ross en 2020, en la que Alsina canta “Dejaste a tu hombre solo para joder conmigo y romper su corazón”

Según publica el medio, el rapero mantuvo una relación con Pinkett durante varios meses, mientras vivía en las residencias de Smith, quien entonces se encontraba trabajando en distintos proyectos.

“Alsina siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó sus días viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando”, avisan desde The Sun, sobre el nuevo libro que sacará Alsina.

Además, Alsina contará cómo le afectó a su psicología y a su carrera haber hecho pública la relación que mantuvo con Jada. “Hay varias editoriales pujando por los libros y August está buscando la mejor oferta. Él sabe que hay mucha gente fascinada con su historia y está feliz de contarla”, añadió la fuente.