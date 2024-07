El Evangelio de hoy, 2 de julio: “¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?”

“Incluso antes de que nosotros empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros. Y levantándonos de nuestras caídas, nos hace crecer en la fe. Quizá nosotros, en la oscuridad, gritamos: “¡Señor! ¡Señor!”, pensando que está lejos. Y Él dice: “¡Estoy aquí!”.

La barca a merced de la tormenta es la imagen de la Iglesia, que en todas las épocas encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras (...) En esas situaciones, puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado. Pero en realidad es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe... del amor... de la esperanza.

Es la presencia de Cristo resucitado en su Iglesia que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero”, reflexionó el Papa Francisco, en la Ángelus, el 9 de agosto de 2020.

El Evangelio, que relata la vida y palabras de Jesucristo, ocupa un lugar central en la misa. La liturgia permite adentrarse en los mensajes y enseñanzas que la Palabra de Dios nos transmite.

Compartimos aquí los textos del martes 2 de julio de 2024 de acuerdo al Vaticano.

Lectura de la profecía de Amós

Am 3, 1-8; 4, 11-12

Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel,y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto:

“Sólo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes.

¿Acaso podrán caminar dos juntos, si no están de acuerdo?¿Acaso no ruge el león en la selva, cuando tiene ya su presa?¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva,si no ha cazado nada?

¿Cae el pájaro al suelo, sin que se le haya tendido una trampa?¿Se levanta del suelo la trampa, sin que haya atrapado algo?¿Se toca la trompeta en la ciudad, sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad, sin que el Señor la mande?

Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo?El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará?

Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra; han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor.

Por eso te voy a tratar así, Israel,y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios”.

"Te voy a tratar así, Israel,y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios”.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo

Mt 8, 23-27

En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que las olas cubrían la barca; pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: “Señor, ¡sálvanos, que perecemos!”

Él les respondió: “¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?” Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: “¿Quién es éste, a quien hasta los vientos y el mar obedecen?”.

Es Palabra de Dios.

Seguí leyendo