El entrañable mensaje de Tini Stoessel por el cumpleaños de su padre

Tini Stoessel está en Qatar y según aseguraron, su objetivo era estar presente en el cumpleaños de su padre, Alejandro Stoessel, quien se encuentra en el Mundial 2022 junto a su hermano Francisco Stoessel. Lo cierto es que la cantante saludó de manera especial al famoso productor, según Caras.

Este sábado, Tini se hizo presente en el estadio Lusail para presenciar en vivo el partido de Argentina versus México. En medio de la celebración por el triunfo de la Selección Argentina, la cantante le envió un saludo muy amoroso a su padre, con motivo de su cumpleaños.

Tini Stoessel junto a su padre, en el partido de Argentina- México.

Por otra parte, la artista alentó a la Selección, pero, se olvidó de darle sus mensajes públicos a su novio Rodrigo de Paul, con quien se dice que terminó varias semanas antes del Mundial, pero, que no lo quieren hacer público hasta que la cita mundialista llegue a su final, para que no le echen la culpa a ella si el centrocampista no rinde.

“Feliz cumple pa. Te amo con mi vida. ¡Vamos, Argentina, carajo!”, escribió Tini en su historia de Instagram en la que está abrazada a su padre en el estadio donde jugó y ganó la Selección.

Tini Stoessel y su hermano, Francisco.

Tini está al margen de la concentración de Rodrigo de Paul y lo que llama mucho la atención, es que, atrás quedaron los corazones y mensajes de amor que ambos se dejaban en las redes sociales para darse apoyo uno al otro en la distancia. Ahora, los famosos se llamaron a un Silenzio Stampa que hace mucho ruído entre la prensa y sus fans.

Yanina Latorre defendió a Tini Stoessel de los haters

Luego de conocerse las primeras imágenes de Tini en Qatar, la panelita de LAM, Yanina Latorre, aseguró que la artista llegó al país árabe para festejar el cumpleaños de su papá y había adelantado que iría a ver el partido.

Yanina Latorre / Gentileza

Dado que muchos haters en redes sociales han apuntado contra Tini Stoessel y la han llamado “mufa”, luego de los rumores de separación de Rodrigo de Paul a puertas del Mundial, la angelita salió en su defensa y afirmó vaya o no la cantante a Qatar, igual la iban a criticar.

“Esté o no con él allá, la van a pu**ar igual”, remarcó Yanina Latorre sobre la presencia de Tini Stoessel en Qatar.