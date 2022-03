El emotivo momento en el que un electricista no vidente ganó el millón en Los 8 Escalones

Walter es electricista, no vidente y ganó el millón de pesos en “Los 8 Escalones del Millón”, un momento emocionante en el programa de Guido Kaczka. El hombre se había anotado varias veces para ir a jugar y cuando finalmente se le dio, se consagró como el gran ganador de la tarde.

La noticia de su participación en el programa alegró a toda la familia, especialmente a su hija, quien lo acompañó al estudio y le dijo una frase que resonó en la cabeza de Walter durante todo el programa.

El hombre llegó hasta el último escalón y se enfrentó a Paula, a quien le sacó diferencia al responder bien la pregunta que hizo Indgrid Grudke, sobre músculos abdominales.

“¿Qué músculo no se trabaja al hacer abdominales”, preguntó la modelo y el electricista y su compañera respondieron bien. Ambos eligieron la opción “D Deltoides”, pero Walter ganó el millón por haber acumulado mayor cantidad de respuestas correctas.

Pero el momento que más emocionó a todos fue cuando Walter contó lo que le había dicho su hija antes de que empezara el programa. La joven, al parecer le tenía fe a su padre y él cumplió con ella al ganar el dinero que necesitaban para la casa.

“Mi hija me decía hoy nos sacas de pobres, a ver si con esto somos un poquito menos pobres. Me decía que no me desmaye, porque antes de entrar estaba un poquito nervioso”, comentó el participante con humor luego de que celebró que ganó el millón de pesos.

Uno de los ganadores del millón le dijo “no vuelvo” a Guido Kaczka

Guido Kaczka vivió una situación que hasta el momento no se había dado en “Los 8 escalones del millón” y lo dejó totalmente sorprendido a él y a los famosos que lo acompañan en el panel de preguntas. El ganador del millón de pesos se negó a regresar a competir por los dos millones y le dejó el lugar al otro finalista.

Federico se enfrentó a José en la final del martes y el joven se hizo del millón de pesos tras contestar bien la última pregunta. “Según dijo Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 2022 ¿cuál es el gran problema que tienen los argentinos y argentinas en este momento?”, consultó Sandra Borghi.

Luego del festejo, el conductor le hizo la clásica pregunta acerca de si volvía al programa para jugar por los dos millones de pesos, pero su respuesta no fue la que todos esperaban.

Federico, el joven que le dijo "no vuelvo" a Guido en Los ocho escalones del millón.

“Lo que te tengo que preguntar ahora Federico, porque claro, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar. El tema es que mañana, miércoles, dos y media de la tarde, hay una edición de Los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los dos millones o decir ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más”, le planteó el conductor.

“La verdad que fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”, anunció el participante algo nervioso por comunicar su decisión que dejó a todos sorprendidos y en silencio.