El duro presente de Mariana Farjat tras una cirugía de nariz: “Me afectó la respiración”

Este jueves Marian Farjat reapareció públicamente luego de que en el 2017 se realizara una cirugía estética en su nariz que hasta el día de hoy le dejó algunas secuelas, que previamente, denunció a través de sus redes sociales.

Fue en el programa Intrusos donde la ex Gran Hermano se hizo presente y habló acerca del calvario en el que vive desde que tomó la decisión de practicarse esta cirugía estética: “Pasaron seis años de la primera cirugía y, tratando de buscar la solución, fui con otro cirujanos y no me pudieron solucionar el problema”, contó Marian en el ciclo conducido por Flor de la V.

“Quería retocármela un poco y me había gustado como me quedó, pero no había tanta diferencia, seguía siendo grande”, recordó la mediática cuando le consultaron acerca de sus motivos para intervenirse el rostro. “Tengo los senos paranasales tapados. Al principio, decía ‘capaz es una alergia’ y, con el tiempo, me di cuenta lo que realmente pasó”, relató.

“Creemos que el cirujano me agregó un cartílago en la punta de la nariz, que mi cuerpo rechazó”, aseguró y recordó las palabras de desaliento de su familia: “En mi familia me decían ‘no te toques’, pero fui terca. Uno no escucha a los padres y después pasa lo que pasa”, sentenció.

Marian Farjat

Su pedido en redes sociales

Hace unos meses en sus redes sociales Farjat advirtió la importancia de investigar a los médicos antes de someterse a las operaciones. “No hay que operarse con cualquiera. Yo era chica, recién arrancaba en el medio y si bien pagué, no fue por canje, me quedó con uno de los primeros que vi. Hay que informarse mucho”, comentó la joven.

“Yo no puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar... me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios.... tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía... no soy médica pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que el organismo rechazó porque no deberían estar ahi”, confesó.

“Es cierto que puedo iniciar acciones legales pero así y todo, ¿quién me arregla el daño hecho? Silvina Luna, a la que una vez me crucé, me dijo que nunca me opere porque te podían arruinar la vida pero yo no le di bola. Era chica”, concluyó la ex de Brian Lanzelotta.