El dolor de Nahuel Pennisi por la muerte de su abuelo: “Se fue mi guía, mi referente”

El cantante Nahuel Pennisi compartió en sus redes sociales la triste noticia de que perdió a su abuelo, una de las personas más importantes en su vida. Nahuel despidió a René con las siguientes palabras: “Se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante”. Además, el cantante contó que su “abuelo papá” (así lo llamó) fue el primero que lo alentó en su carrera musical.

El guitarrista, autor y cantante publicó en su Instagram un triste mensaje, a raíz del fallecimiento de su abuelo René. En el escrito, Nahuel le habló a su abuelo, recordó la gran persona que fue y la importancia que tuvo para él.

La publicación de Pennisi para despedir a su abuelo René

“Anoche se fue mi abuelo. Después de varios días de lucha y entrega, está descansando en paz. En realidad, decirle abuelo es muy poco. Se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante” así comenzó el mensaje del cantante de “Universo Paralelo”, uno de los hits del momento que lanzó junto al grupo La K’onga.

Luego, Pennisi contó la importancia que tuvo su abuelo en su arranque con la música. “El que me regaló mi primer bajo para animarme con la música… El que me crió con un amor tan grande y un corazón generoso que no lo puedo explicar. Se fue el más humilde, sencillo, valiente, el que me enseñó hacer un hombre y a caminar las calles de la vida” añadió Nahuel, con tristeza.

El cantante pasa por un gran momento en su carrera musical, luego de lanzar "Universo Paralelo" con La K'onga

Para finalizar, el guitarrista soltó toda su emoción en el mensaje para su abuelo. “Gracias René por tanto. Por amarme de esta manera, por amar profundamente a tus nietos y a toda tu familia. Y en especial gracias por el amor con que recibiste a mi mujer y a mis hijos. Hoy tu rostro estaba mojado de nuestras lágrimas al despedirte. ¡¡¡No sabes cómo te voy a extrañar abuelo papá!!! Te amo con toda mi alma y te voy a amar cada día más. Hoy me siento tranquilo y en paz, porque me está cuidando un ángel. Mi ángel René” cerró Nahuel.