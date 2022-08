El contundente desahogo de una mujer: “Ser madre es jodidamente solitario y abrumador”

La maternidad ha sido muy discutida en el último tiempo, en todos sus aspectos y sus formas. Debates que han llevado a derrumbar mitos y estructuras, como por ejemplo que debe ser deseada, que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, incluso si no quiere ser madre. También se comenzó a debatir el rol de los padres y sus derechos y obligaciones. En este contexto, algunas mujeres se animan a hablar, contar su experiencia y admitir que ser madre no siempre es color de rosa.

Bridgette Anne, es madre de Riley, con quien lleva la misma rutina desde hace más de un año, lo cual la hace sentirse sola y presionada y lo expresó en un posteo de Facebook. Ella contó cómo es ser madre de tiempo completo, admitiendo que aunque todo el mundo piense que quedarse en casa cuidando a los hijos es fácil no es así.

El posteo completo:

“Todo el mundo piensa que ser una madre que se queda en casa a tiempo completo es fácil.

— que tenemos la suerte de no tener que trabajar.

— que somos flojos.

— que no es un trabajo “verdadero” así que no tenemos nada de qué quejarnos.

Pero la verdad es que es jodidamente solitario y abrumador.

No puedes hacer nada por ti misma; ir al baño, disfrutar de una taza de café, leer, demonios, ni siquiera puedes fregar la mierda de los pantalones por 3a vez en un día sin que alguien llore o grite a tu pierna.

Usted no tiene descansos a menos que estén durmiendo; que incluso entonces usas ese tiempo para limpiar.

Luchas para encontrar formas de entretener a alguien literalmente 12 horas al día todos los días.

Llevas la misma ropa que huele a sudor y a lágrimas durante días porque ya está manchada y no sirve arruinar más ropa.

Olvidas lo que significa o se siente ser un individuo; porque toda tu existencia ahora gira en torno a ese niño.

Miras a las madres trabajadoras y te pones celosa porque desearías poder tener una excusa para tener una conversación adulta sin ser interrumpida.

Te encierras en el baño y gritas en una toalla mientras lloras porque necesitas un segundo para respirar; todo mientras un niño golpea la puerta para entrar.

Deja que eso se hunda, la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos el lujo de llorar y sentirnos frustrados en paz, y cuando lo hacemos, la gente lo cuestiona; ‘cómo por qué tienes que llorar, puedes estar sentado en casa todo el día’.

Yo fui una de esas personas que juzgaban a SAHM (Stay At Home Mom, quedarse en casa o ama de casa sería en español). Pero ahora lo entiendo. Las personas que dijeron que estarían allí para ayudar han desaparecido todo, y te quedas con esta abrumadora sensación de fracaso.

Mi casa no está limpia, no estoy limpia, los platos no están hechos, ya he gritado hoy, he llorado, y me he sentido tan maldita culpable que mi hijo estuviera aquí para presenciarlo.

Pero estoy sola y me siento sola”.

La publicación de Bridgette Anne ya cuenta con 48 mil comentarios, 69 mil reacciones y ha sido compartida más de 233 mil veces. Entre las opiniones de la gente se encontraban las de otras madres que les pasaba lo mismo, o que empatizaban con ella, como así también personas que la criticaban y le respondían que no hubiese tenido hijos.