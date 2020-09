El controversial spot chileno que pone como ejemplo a la Argentina de lo que “no hay que hacer”

Chile ha lanzado un spot publicitario en rechazo del proceso constituyente para generar una nueva Constitución. El video generó polémica en las redes sociales al poner a la Argentina como el “mal ejemplo” y mostrar que el país vecino siempre estuvo “mejor”.

El próximo 25 de octubre, Chile realizará un referéndum en el que la ciudadanía definirá si desea una nueva Constitución. Y opositores a esta medida, lanzaron un video mostrando por qué no se tiene que realizar esta reforma y pusieron como ejemplo a la Argentina.

El spot muestra a dos ciudadanos chilenos que se suben a un taxi en la Ciudad de Buenos Aires. Al escucharlos, el taxista reconoce su país de procedencia y resalta: “Cómo avanzaron últimamente, está lindo todo por allá”. Uno de los protagonistas, explica que “después del estallido” las cosas cambiaron, en referencia a la crisis social que cobró relevancia a partir de octubre de 2019, cuando tuvieron lugar masivas protestas en Santiago y en muchas ciudades del país, que pusieron en jaque a la segunda administración de Sebastián Piñera, para reclamar reformas políticas, sociales y económicas.

“Acá no se entiende bien lo que pasó, eran el mejor país de latinoamérica, creciendo y creciendo, y de golpe....”, continúa opinando el argentino. La pasajera le contesta: “Sí, eso se veía pero igual hay mucho por mejorar. Como en todos lados”.

El conductor, parece no escuchar y sigue adulando el desarrollo del país vecino. “Ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente”, les dice a los chilenos. Y agrega: “Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación suya alcanzó el 3 o 4% anual como mucho, mientras que nosotros tuvimos 50% en un año”.

Luego de exponer todos estos datos, les recomienda: “Cuídense, no vayan a retroceder”.

En ese momento, en una voz en off señala: “En los últimos 30 años, mientras que en la Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito”.

Finalmente, asume que “queda mucho por mejorar”, pero advierte: “No podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado”, por lo que pide votar el “rechazo” en el plebiscito.