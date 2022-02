El conmovedor mensaje que una nena le dejó a un médico en la puerta de su consultorio

Un médico compartió en las redes sociales el tierno mensaje que una pequeña paciente le dejó en su consultorio, junto a otros papeles que tienen frases motivadoras y que sirven de estímulo para aquellas personas que llegan al lugar con distintas dolencias.

Se trata de Fernando Guzón, un médico oriundo de Castilla y León, en España, que tiene por costumbre deja en el ingreso de la clínica donde trabaja distintas frases en un avisador. Esto lo hace para que las personas que llegan para hacerse atender por distintas enfermedades encuentren alivio en simples palabras que están a la vista de todos.

Pues bien, Guzón publicó en su perfil de Twitter una serie de posteos en los que mostró algunas de esas frases pero terminó haciendo hincapié en uno en particular, que recibió como regalo de una personita muy especial.

“Mi puerta. Espero no me roben de nuevo el de color. Una niña de once años la autora”, contó en un tuit y luego mostró varios papeles escritos, donde uno destaca del resto por los colores con los que está adornado.

Una nena le dejó un tierno mensaje a un médico y se hizo viral en las redes.

Luego, en otro posteo mostró el cartel en el que cita una frase del investigador universitario llamado Juan Carlos Giménez: “Es agotador convencer a sanos de que no están enfermos, que la pena es una dimensión de la vida y que la tristeza no se medica, se transita”.

Otro de los letreros afirma que “No todo tiene explicación. No todo tiene respuesta. No todo tiene sentido. No todo es justo. No todo es lógico. Aprende a vivir con eso”.

Un tercer mensaje asegura que “En los hospitales, las enfermedades permanecen y las personas van y vienen, en atención primaria, las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen”.

Pero el que se robó todas las miradas, y que terminó viralizándose, fue el que elaboró una criatura de 11 años, que captura la atención por lo colorido y por el mensaje: “Que no se nos pase la vida esperando mejores tiempos”.