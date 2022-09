El Colectivo de Actrices Argentinas, contra Viviana Saccone tras asegurar que se mueven por intereses políticos

Las declaraciones públicas de Viviana Saccone generaron molestias internas en el Colectivo de Actrices Argentinas luego de que la artista aseguró que la institución se mueve por intereses políticos. Ante esta situación, Anabel Cherubito habló en nombre de la institución y fue tajante al negar que se rijan por el gobierno de turno.

Cherubito habló con Juan Etchegoyen de “Mitre Live” y dio su posición, que coincide con la del colectivo, sobre los dichos de Viviana Saccone que, aparentemente, no cayeron bien entre sus colegas.

“Yo hablé con Viviana en privado y le dije lo que pienso, ella comprendió y entendió que hizo un comentario que no es real”, expresó la artista visiblemente molesta con lo que Saccone dijo del colectivo que nuclea a las actrices del país.

Anabel Cherubito negró que el Colectivo de Actrices Argentinas sea partidario

Cherubito destacó que las actrices que integran el colectivo no responden a un solo partido político, y mucho menos al gobierno de Alberto Fernández. “No somos partidarias, es algo que instalan los medios y no sé por qué, nosotras somos independientes y multipartidarias”, comentó la famosa.

Y ahondó en el papel que cumplen: “Nosotras ayudamos a mujeres y no nos importa un carajo a quien votan, las que estamos aqui peleando estamos ocupando un rol que no nos corresponde y lo hacemos de buena voluntad y poniéndole nuestro cuerpo y corazón, le ponemos nuestro tiempo de manera gratuita, queremos cambiar las cosas desde nuestro pequeño lugar”.

Anabel cherubito

“Nos denostan y nos difaman, nadie ve el trabajo que hacemos porque no nos encargamos que sea mediático y duele. Con estos temas salen cosas como las de Natacha Jaitt y yo no quiero hablar más de eso, y después viene un séquito de odiadores y a mi no me gusto eso, me duele que se metan con nosotras desde un lugar cómodo”, acotó.

“No están haciendo lo que hacemos nosotras de ponerle el cuerpo, no tenemos nada de recursos y encima con los medios y gente que nos tira mierda sin saber cómo trabajamos, Yo creo que Viviana lo hizo sin mala intención pero esos comentarios que hizo no son ciertos, nos daña y es injusto”, finalizó en ese sentido.

El colectivo de actrices se manifestó en apoyo a la denunciante contra Jorge Alperovich (Twitter Actrices Argentinas))

Qué dijo Viviana Saccone sobre el Colectivo de Actrices

Viviana Saccone en diálogo con Ulises Jaitt habló de las razones que la alejaron de Actrices Argentinas. Fueron esas declaraciones las que desataron el enojo de sus colegas que integran el colectivo.

“Sentí que se estaba como partidizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme”, dijo la conductora.

Y concluyó: “No conozco específicamente cómo son esas asambleas, de qué se habla, si es real eso de que se apoyan cosas sí y cosas no”.