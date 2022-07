El cantante Chama, en la mira por una moto robada de 9 millones de pesos que apareció en su video.

Chama, el cantante de RKT, está en la mira tras haber sido denunciado porque en su último videoclip aparece una moto de alta gama que había sido reportada como robada. El artista quedó en la mira tras lanzar el tema “Lokiando” y tuvo que dar explicaciones al respecto.

En el programa “Nosotros a la mañana” (Eltrece) comentaron el caso y mostraron imágenes en las que se ve a dos delincuentes robar la moto de origen alemán valuada en entre 7 y 9 millones de pesos. El hecho delictivo ocurrió el pasado

La moto fue fácilmente identificada en el video de Chama porque solo hay ocho de éstas en el país y otro dato es que tiene un color particular, que la distingue de las demás.

El caso tomó relevancia y el músico se vio obligado a dar explicaciones, por lo que lo hizo en el mismo programa en el que dieron a conocer el tema. “La producción la hago solo, no tengo un equipo de trabajo, hago todo por mi cuenta. Lo único que tengo es un productor de audio y video que le pago”, dijo Chama.

Las declaraciones de Chama sobre el video en el que aparece la supuesta moto robada

Luego, el cantante explicó cómo se maneja con sus producciones y cómo llegó la moto a su video. “Cuando grabo el video aparece gente y me dice si podían salir. Les dije ‘bueno’ y como vi que tenían esa moto me preguntaron si la podían poner”, relató.

“Yo no cuento con dinero para alquilar ese tipo de cosas. ‘Si querés, subite’ me dijeron y hasta que la manejara, pero yo no sé manejar, fue lo que me salvó porque me hubiesen puesto una causa mayor”, declaró en diálogo con el Pollo Álvarez.

“Ese día hacía frío y esa gente cayó encapuchada, solo los ojos se les veía”, argumentó tras no poder identificar a los delincuentes. Y continuó: “Unos días antes de sacarlo al video me entero de la situación, pero ya había invertido mi plata. Hace dos meses estoy de feriante y trabajo en albañilería”.

“No iba a perder mi inversión por algo que no hice”, argumentó el joven quien por lo ocurrido tuvo que contratar un abogado quien le recomendó que aclare públicamente la situación.