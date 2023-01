El actor porno Ron Jeremy, acusado de abuso sexual, no recibirá ninguna condena porque sufre demencia

Un diario estadounidense informó este viernes, que la estrella de la pornografía Ron Jeremy sufre de “demencia severa” y será declarado no apto para juicio por abuso sexual. Jeremy, quien ha aparecido en más de 1.700 películas para adultos desde los años 70, fue sometido a exámenes psiquiátricos antes de enfrentar un juicio por varios cargos de ataque sexual contra 21 mujeres y jóvenes, según informó AFP.

El diario Los Angeles Times citó un correo electrónico filtrado en el que expertos en salud mental, tanto de la fiscalía como de la defensa, concluyeron que Jeremy está mentalmente incapacitado y con pocas chances de recuperación.”Como resultado del acuerdo entre los expertos, el defendido será declarado incompetente para enfrentar un juicio (...) su prognosis para mejorar no es buena”, escribió en el correo electrónico el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Paul Thompson, de acuerdo con el diario.”Si no mejora, no podremos juzgarlo por sus crímenes. Porque el procedimiento criminal es suspendido si él es incompetente, tampoco podemos conseguir que se declare culpable ni discutir otras medidas para hacer justicia para las víctimas de este caso”

.Jeremy fue inicialmente acusado en enero de 2020, y la Fiscalía agregó otra serie de demandas en su contra por crímenes que habrían sido cometidos durante varias décadas de carrera.El exactor ha negado los cargos en su contra. El juez George Lomeli ordenó una evaluación psiquiátrica luego de que uno de sus abogados, Stuart Goldfarb, dijo que lo había visitado en una celda antes de una audiencia y que Jeremy no había sido capaz de reconocerlo.

Una declaración de incompetencia mental no es definitiva y si la salud mental de un defendido mejora con tratamientos, puede enfrentar un juicio más adelante. Sin embargo, la demencia es una enfermedad progresiva y generalmente degenerativa. Jeremy, de 69 años y cuyo verdadero nombre es Ronald Jeremy Hyatt, apareció en famosas películas para adultos como “Deep Throat II” y “John Wayne Bobbitt Uncut”.

Con su característico bigote, era una de las estrellas más reconocidas de la industria porno, aunque en los últimos años había sido vetado por las denuncias de abuso.En junio de 2020, Goldfarb negó todas los señalamientos e insistió en que su cliente “no era un violador”.”Ron, a lo largo de los años, por quien es, ha sido prácticamente el amante de más de 4.000 mujeres. Y alegar que es un violador es ir más allá... Quiero decir, las mujeres se le lanzan encima”, dijo el abogado.