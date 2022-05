El abogado de L-Gante fue durísimo con las fans de Tini: “Son pesadas”

El show de Tini en el hipódromo de Palermo, ha dado mucho que hablar y más por la a participación de L-Gante, que terminó en escándalo luego de que interpretaran juntos una canción.

Pese a las explicaciones del músico en cuanto a su saludo final, el conflicto continúa y aun sigue rondando la versión de que se habría enojado porque la producción no cumplió con sus pedidos, por ejemplo el de tener un videojuegos en el camarín. En tanto, L-Gante aclaró que saludó a Tini y al público, pero que justo no se escuchó por el micrófono.

Frente a esta situación, el abogado del cantante de la cumbia 420, Alejandro Cipolla, apuntó fuertemente contra las fans de Tini por los comentarios agresivos que le habrían hecho tras el escándalo con su cliente.

“Son pesadas las fans de Tini Stoessel, esto me puede traer problemas pero no sé qué les pasa; se ofendieron, me reclaman a mí porque Elián no fue a los shows”, comenzó diciendo en la entrevista realizada por Juan Etchegoyen en Mitre Live.

También agregó: “A mi los fans de Tini me están escribiendo y están sumamente ofendidos, la verdad es que yo a Tini no la conozco, ni siquiera fui al show, ni siquiera me interesó ir. Elián le puso toda la mejor y después se quejaban, no sé qué pasó, él es muy profesional”.

Para finalizar mencionó indignado: “No hay error por parte de él jamás y menos en un espectáculo tan grande, no sé qué pasa con los fans de ella, son mensajes agresivos, son raras, me encontré como con una barrabrava de Tini. Se puso de moda pegarle al abogado de L-Gante”.

¿Qué dijo L-Gante sobre Tini?

El artista llegó a nuestro país, luego de las vacaciones junto a su familia por España, y fue entrevistado por un movilero de “Socios del Espectáculos”, programa de chimentos que se emite por El Trece, a quien le desmintió haberle hecho un desplante a Tini sobre el escenario.

Detrás de escena de "Bar". Así fue el primer encuentro entre Tini Stoessel y L-Gante.

L- Gante fue muy claro en su mensaje y afirmó su versión: “Se habló en vano porque nosotros ensayamos. Parece como que me fui cinco segundos antes pero era así, yo me despedí. Pasa que no se vio. Hoy estoy con Tini”, reveló, quién enseguida miró a cámara y le mandó un mensaje: “Te mando un abrazo grande y sos una genia. Ni bola a los que hablan boludeces”.