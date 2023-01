Echa a su hija de su casa por el tatuaje que se hizo y se hace viral: “¡Aquí no vas a hacer lo que te da la gana!”

La madre de la usuaria de TikTok, Nidi Álvarez @nidi.alvarez, se hizo viral en la plataforma por su particular reacción al ver el tatuaje que se había realizado su hija y la echó de la casa.

Cada casa sigue sus reglas y en la de Nidi una de las reglas básicas que impone su mamá es nada de piercings y tatuajes y mucho menos sin pedir permiso. Sin embargo, los adolescentes comienzan a tomar sus propias decisiones que enfurecen a los padres.

Esto es lo que sintió una madre que reaccionó disgustada luego de que su hija le mostrara el tatuaje que se había realizado en las costillas, aun sabiendo que no estaba permitido mientras ellas vivieran en el mismo hogar “¿Yo estoy pintada en esta casa?” le reprochaba.

La historia fue compartida por la usuaria de TikTok Nidi Álvarez, quien grabó y compartió la situación en su cuenta tras revelarle los que se había realizado en las costillas. El video tiene más de 18 millones de reproducciones.

Mediante varias publicaciones, Nidi trataba de explicarle a su madre que hacerse tatuajes o piercings no tenía nada de malo y que los tatuajes son un arte. Tras escuchar los argumentos, su mamá decide sacarla de su casa “Aquí no vas a hacer lo que se te dé la gana, vete donde puedas hacer lo que se te dé la gana… ¡Salte o te saco de la casa!

En otras publicaciones, la joven explicó que, si bien el tatuaje que se hizo es temporal, la reacción de su madre es genuina, ya que lo que buscaba era hacerle una broma, quien no pensó que reaccionaria tan dramáticamente. “Cabe recalcar que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que le plazca, amo a mi mamá y jamás le dañaría, espero que me perdone, pero me parece un poco injusto todo esto” comentó.

La tiktoker cuenta con más de 400 mil seguidores y la secuencia de videos de la reacción de su madre suman más de 28 millones de reproducciones.