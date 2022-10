Dos mujeres se agarraron a trompadas por el lugar de en la fila de la verdulería

Esta mañana se conoció la riña de dos mujeres que protagonizaron un violento e insólito episodio en la puerta de una verdulería ubicada en Merlo de Buenos Aires. El motivo que las enfrentó fue que una de ellas adelantó su turno en la fila para comprar.

“La señora se enojó porque decía que había llegado primera que la joven. Y se empezaron a insultar en frente de todos hasta que se agarraron mal”, relató una testigo que estaba en la verdulería.

Dos mujeres se pelearon en una verduleria.

La clienta que se vio perjudicada por la atribución de la mujer, se enfureció y los insultos dieron paso rápidamente a la violencia física. De no creerlo, se agarraron de los pelos, ropa y hasta llegaron a darse golpes de puño.

Los presentes no intervinieron e incluso, algunos filmaron el momento en lugar de separarlas. En los cortos, se ve que cuando comenzó la pelea había luz solar, mientras que hay pruebas de que como ya anocheció, al menos fue un buen rato de riña.

Dos mujeres se pelearon en una verduleria.

Entre las frases que se hicieron virales esta el desafió de una de las dos diciendo que no sea cobarde. “Ahora agárrame cara a cara ¿Qué me agarrás de espalda?”. A su vez, en otro tramo de la pelea, se oyó. “Que me suelte la ropa, porque la mato”. Finalmente los vecinos, entre ellos el propio verdulero, lograron separarlas.