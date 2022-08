Dos hombres arrastraron y apuñalaron a un pequeño tiburón que había quedado varado en la playa

Dos hombres arrastraron a un pequeño tiburón que había quedado en varado en una playa y lo asesinaron a puñaladas. La violenta secuencia fue registrada por una mujer que se encontraba en la misma playa y generó indignación en las redes sociales.

“¡Lo peor de la humanidad está plenamente expuesto aquí, pero este es el mundo en el que vivimos y debemos cambiarlo antes de que sea demasiado tarde!”, escribieron junto al video que se viralizó rápidamente en la web.

Según informó el diario 20 Minutos, el lamentable hecho ocurrió en la plata New Smyrna Beach, en Florida. La mujer que los grabó les recriminó su actitud, pero los hombres se defendieron y dijeron que no era ilegal matar a un pez que ellos habían capturado.

“Voy a alimentar a mi familia”, dijo uno de los sujetos a modo de justificación. Cabe destacar que, de acuerdo a las imágenes, los hombres no parecían ser pescadores sino más bien dos personas que se aprovecharon de un animal indefenso.

“Es desgarrador ver que hay gente que disfruta de ver a otra criatura viva sufrir y morir, pero este era un tiburón de punta negra, así que técnicamente este asesinato es legal. Pero también es una locura absoluta”, expresó la mujer.

El hecho no será investigado

Tras la viralización del video, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission emitió un comunicado donde explicaron que el episodio no iba a ser investigado. “Es común que los pescadores realizan una eutanasia a los tiburones que quedan varados, ya sea por razones éticas o de seguridad”, explicaron.

“Este video no está siendo investigado ya que no se produjo ninguna violación de la ley estatal con respecto al método de pesca”, cerraron. Los medios locales aseguraron que se trataba de un tiburón blanco que no se encuentra en peligro de extinción.