Dos hinchas se besaron en la cancha para celebrar el ascenso y recibieron ataques homofóbicos

Dos jóvenes fanáticos de un equipo brasileño de fútbol se besaron en la cancha para celebrar el ascenso de su equipo de fútbol y recibieron ataques homofóbicos. La pareja feliz compartió la imagen en sus redes, pero los comentarios que recibieron opacaron el momento.

Ocurrió este fin de semana luego de que el ABC lograra el ascenso a la Serie B tras ganar ante Paysandú por 1-0. Posteriormente, Jean López publicó una foto donde se lo puede ver besando a su novio Dioges Junior durante el partido.

“Amor na Frasqueira”, escribió en referencia al nombre que reciben los hinchas de ABC. El posteo recibió más de 15.000 “me gusta” pero también obtuvo comentarios homofóbicos.

“Desde que abrí la puerta de mi closet y me fui, nunca quise ocultarle a nadie quién soy y mucho menos quiero volver allí. Los términos maricón, fresco, baitola, etc., no me afectan. Hasta respondo”, dijo Dioges tras la repercusión de la foto.

“Cuando tomamos términos peyorativos y los transformamos en formas de tratamiento, los homófobos pierden sus argumentos. Entonces se preguntan: ‘¿cómo vamos a molestar a los gays ahora?’ Y, con eso, los chistes pierden la gracia”, agregó.

“Aquí está el club del pueblo, un equipo gigante, mi ABC es más grande que cualquier prejuicio. Frasqueira es de todos y para todos los albinegros. Fue hermoso acompañar esto toda la temporada, y ahora vamos rumbo al campeonato de la Serie C de Brasil después de 12 años”, expresó.