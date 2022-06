Diego Pérez reveló los problemas de salud que padece tras perder a sus padres

Diego Pérez ha pasado momentos difíciles en los últimos años, no solo porque la pandemia lo tuvo algunos meses sin trabajar, sino porque además afrontó la muerte de sus padres con muy pocos meses de diferencia. Tantas emociones repercutieron directamente en su salud. “Tuve un pico de presión y suspendí la función de Toc Toc, por primera vez en mi vida”, señaló el actor.

“Tengo que cuidarme con las comidas y el estrés, que es lo principal”, destacó el arista quien protagoniza la obra en calle Corrientes.

Diego Pérez y su padre, Héctor. (Instagram)

Además, Diego expresó: “La pandemia nos dejó secuelas de estrés y en mi caso, tuve secuelas muy graves con la pérdida de mis padres”. El conductor de Desperezate, en el Canal de la Ciudad, agregó: “Fue un año difícil porque, previo a su muerte, estuvimos yendo y viniendo a los hospitales y clínicas, como le pasa a cualquiera que tiene un familiar enfermo. En cualquier momento el cuerpo pasa factura y a mí me pasó por este lado”, sumó en una entrevista con Pasa Montagna en Radio Rivadavia.

Diego Pérez y su rol en la obra Toc Toc, de calle Corrientes

En referencia a la gran cantidad de personas que volvió a los teatros luego de las restricciones por el Covid-19, Diego Pérez señaló que “la gente tiene mucha necesidad y ganas de divertirse” y destacó la gran oferta de espectáculos de calidad. Y se mostró entusiasmado con la posibilidad de hacer una tercera temporada de Toc Toc y una gira por todo el país.

“Cada noche agradezco mucho que el teatro haya vuelto; no sabía que iba a pasar después de la pandemia. Yo hice todo: radioteatro, autoteatro, streaming, video en vivo por Instagram, que no ganaba mucho dinero pero servía para tener la cabeza ocupada. Me genero trabajo constantemente porque me hace bien y mi familia vive de mí”, relató.

Diego Pérez y el elenco de Toc Toc

Su último trabajo en TV abierta fue Tu fabuloso finde, el ciclo que conducía junto a Verónica Varano en El Nueve, que terminó abruptamente en 2020. “Era muy difícil hacerlo en ese momento, porque invitábamos a bandas de folklore, invitados en el piso y todavía no estaba tan aceitado el tema del Zoom. Podría haber seguido y se podría haber aggiornado en ese momento, pero no se dio”, expresó.