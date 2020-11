Diego en el cielo: la asombrosa silueta nocturna de Maradona que se hizo viral

A cuatro días de la muerte de Diego Maradona , los fanáticos siguen en shock. En las redes sociales, particularmente en Twitter , los usuarios comparten cientos de mensajes e imágenes con lo mejor que dejó el astro del fútbol, incluso con hechos asombrosos asociados a la figura del Diez.

Es el caso de una silueta registrada en el cielo de Paraná, Entre Ríos. Las nubes y la luna forman la figura de Diego Armando Maradona, como si estuviera de espaldas y con su icónica camiseta de la Selección Argentina.

La imagen, compartida originalmente en una historia de Instagram, llegó a Twitter y generó fuerte repercusión.

Las imágenes fueron tomadas por Natalí Ríos, una joven entrerriana de 26 años. Desde la ventana de su cuarto en una casa ubicada en la calle Juan Manuel de Rosas y avenida Churruarín, la chica quedó maravillada por la belleza de la luna, sin saber la otra lectura que desataría.

“Como una de las cosas que hago es la fotografía, vi que la luna estaba hermosa y decidí grabarla un poco. Subí la imagen a las historias de mejores amigos de Instagram y, al otro día, un amigo me escribió para decirme que veía a Diego. Y ahí está. Es creer o reventar”, contó Natalí a Infobae.

“Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando) Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa ¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No sé pero es magia, siempre #ad10s”, dijo en redes la mujer.

En Twitter, el fenómeno de la silueta tiene dos versiones: están los que aseguran ver al Diego “Cebollita” del conocido video “Mi sueño es jugar en la selección y ganar un mundial” y los que observan al Diego que celebraba el triunfo ante Inglaterra en los cuartos de final del mundial México 86.

Por otra parte, el usuario @martinmazur también hizo viral otra postal con la “aparición” de Diego Armando Maradona en la casa de Paternal.

“Fui a la primera casa en Paternal de Maradona. Saqué esta foto. Les pregunto: ¿cuántos Maradona ven en la foto? Yo inmediatamente vi dos, luego vi que el segundo, el de abajo a la izquierda, era en realidad la quemadura de las velas. No sé si me estoy volviendo loco o qué”, tuiteó.