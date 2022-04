Diego Domínguez, actor de ATAV, reveló si tuvo un affaire con Lali Espósito: “Es encantadora”

Justo al mismo tiempo que se conocieron detalles del nuevo elenco de la segunda temporada de ATAV, uno de los actores de la primera, Diego Domínguez hizo ruido con sus declaraciones sobre su posible amorío con Lali Espósito. A fines de enero se filtró un video de Lali bailando muy pegada junto al actor en una fiesta en España. Los rumores no tardaron en surgir, y ahora Diego habló al respecto. “Nos encontramos cada dos por tres, fue un baile nada más” dijo el actor, aunque agregó: “Es una mujer encantadora”.

Los rumores de romance entre Lali Espósito y Diego Domínguez, ex actor de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), empezaron a raíz de la filtración de un video de la cantante bailando con Diego, muy pegados uno al otro, en la fiesta Bresh en Madrid. La actriz pasaba sus días en Madrid con motivo de filmar la nueva temporada de la serie Sky Rojo y desde allí lanzó sus nuevos hits “Diva” y “Disciplina”.

Diego se lució en ATAV, bajo el papel de Manuel Córdoba

Diego brindó una entrevista con Juan Etchegoyen para el programa Mitre Live y se expresó sobre dichas especulaciones. “Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también”, aclaró.

“En ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada. Yo trabajo desde los 11 años en esto y lo que me interesa y me importa es hablar de ello y no nada de esto. Pero el sensacionalismo termina ganando, es un amor-odio con esas cosas”, agregó el actor.

Aunque por otro lado, Diego añadió: “Es una mujer encantadora”. Para terminar con el tema, dijo: “Hace muchísimo tiempo que la conozco a Lali, date cuenta que coincidimos en varios eventos, tenemos amigos en común y nos encontramos cada dos por tres en algún evento de Madrid o de Argentina, ella es bastante transparente y bastante igual a como se muestra”.