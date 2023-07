Día Internacional del Tatuaje: los errores lingüísticos de las celebridades que marcaron su piel para siempre.

El “Día Internacional del Tatuaje”, que se celebra el próximo lunes 17 de julio, surgió inicialmente en Estados Unidos, conocido como el National Tattoo Day, y luego se extendió a nivel internacional. Y es que aunque los tatuajes nos parezcan modernos, y hoy en día sean muchas las personas que los llevan en su piel, se trata de una práctica muy antigua, que se ha dado en diferentes culturas y castigado en algunos periodos.

En la actualidad, el tatuaje ya no se relaciona exclusivamente con la pertenencia a ciertas sociedades, sino como un medio de expresión de la individualidad a través de imágenes, dibujos, palabras o también frases en diferentes idiomas. En este sentido, el inglés, el italiano y el francés suelen ser los idiomas más elegidos, aunque el chino o, incluso, el hebreo, han conquistado a los que buscan un tatuaje más íntimo y, sobre todo, menos comprensible para la mayoría.

“Hacerse un tatuaje en un idioma extranjero puede ser una manera de expresar una conexión con otra cultura o conceptos complejos que no existen en la nuestra. Pero debido al desconocimiento o la falta de información, son muy comunes los errores que, en no pocas ocasiones, se deben esencialmente a traducciones azarosas”, comentó Esteban Touma, profesor de Babbel Live. “Por ejemplo, los kanji, los sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés, son en sí una obra de arte, con sus líneas cuidadosamente trazadas, y son muy utilizados para los tatuajes. Pero una línea mal ubicada puede cambiar completamente el significado de la frase o palabra. Por eso, es muy importante acudir a un hablante nativo o aprender el idioma, para conocer y entender el significado de cada palabra o frase antes de dejarla para siempre tatuada en nuestra piel”.

Debido a que muchas personas deciden hacerse un tatuaje en un idioma extranjero y en el marco del Día Internacional del Tatuaje, los expertos lingüistas de Babbel, la plataforma premium de aprendizaje de idiomas, seleccionaron y analizaron los tatuajes fallidos en un idioma extranjero de reconocidas celebridades a nivel mundial:

La catástrofe kanji de Ariana Grande

Se trata del error en un tatuaje más famoso de los últimos tiempos. La cantante intentó tatuarse “7 Rings”, el nombre de su sencillo, en japonés en la palma de su mano. Desafortunadamente, su tatuaje decía “shichirin” (七輪), que significa “parrilla de barbacoa”. Intentó corregirlo agregando un kanji adicional, pero todo lo que logró fue conseguir que su tatuaje significara “dedo de parrilla de barbacoa”.

Rihanna y su oración sánscrita en español

Su intención era tatuarse en su costado y en español la siguiente frase: “perdón, honestidad, represión y control”, una oración popular en sánscrito. Pero, desgraciadamente, su tatuaje real dice algo más cercano a “‘sufrimiento prolongado, veracidad, autocontrol, calma interior, miedo y valentía”.

Robbie Williams y su tatuaje en francés

El cantante británico luce en el torso un tatuaje imponente en francés que dice “Chacun a son goût” que significa para gustos los colores. Pero la expresión correcta sería “Chacun ses goûts”, traducida literalmente como “Cada uno tiene sus gustos”.

David Beckham y su tatuaje romántico

El futbolista británico decidió lucir en su piel su amor por su esposa Victoria, la ex Spice Girl, y optó por un tatuaje en sánscrito con una letra - h - de más: “Vihctoria”.

Hayden Panettiere, ¿tendrá arrepentimientos?

La actriz de la serie Héroes eligió un tatuaje en italiano para su espalda. En su piel se puede leer “vivere senza rimipianti”, lo que en español se traduciría como “vivir sin lamentar o vivir sin arrepentimientos”, pero la manera correcta de escribirlo en italiano sería “vivere senza rimpianti”.

Ashley Greene y su apóstrofe olvidado

La actriz de la reconocida saga Crepúsculo omitió un apóstrofe en la expresión “Life’s a dance”, que significa la vida es un baile, tatuada en su pie izquierdo.

Christina Aguilera y su error en hebreo

Como muchas otras personas Christina se tatuó por amor cuando aún estaba casada con Jordan Bratman. Eligió un diseño en hebreo de sus iniciales, un fallo que acabó significando el número 12, pues le sobra una - f -.

Por último el periodista argentino, Diego Poggi, convive con un error en su antebrazo donde se puede leer en inglés: “Lifes too short to be affraid”, lo que en español seria: “La vida es demasiado corta para tener miedo”. El primer error es que falta un apóstrofe, en vez de Lifes debería poner Life ‘s, y el segundo fallo es en la palabra afraid. La oración correcta sería “Life’s too short to be afraid”.

¿Cuál es la historia del tatuaje?

Se estima que los primeros tatuajes surgieron en el año 2160 a.C., según hallazgos importantes en momias de la cultura egipcia. Se utilizaban agujas de oro para la aplicación de pigmentos de henna. Los tatuajes simbolizaban la prevención de peligros y enfermedades, con un significado mágico y de estatus o posición social.

Por su parte, en Asia los tatuajes surgieron en el año 1.000 a. de C., a través de las rutas comerciales de China, Japón y la India. En Japón, las mafias japonesas utilizaban los tatuajes para expresar lealtad y valentía. Y en Norteamérica y América Central los tatuajes se asociaban con elementos esotéricos y religiosos, por ejemplo, para contrarrestar a la muerte y rendir tributo a dioses.

Ya para el siglo XX se comenzó a aplicar la técnica de micropigmentación, comenzando a utilizar los tatuajes como práctica estética a partir del año 1970, con tintas antialérgicas para la pigmentación de labios, cejas y párpados.

