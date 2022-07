Detuvieron a Joseph Quinn, actor de “Stranger Things”, pero lo salvó su personaje en la serie

Joseph Quinn, el actor que interpreta a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things, la serie de Netflix, comentó que casi no llega al programa de Jimmy Fallon al que viajó especialmente, ya que lo demoraron en un aeropuerto.

Quinn vive en Gran Bretaña y se tomó un avión para ir a los Estados Unidos al show conducido por Jimmy Fallon. “Casi no logro llegar. Me llevaron a... supongo que podrías llamarlo un calabozo. Me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron hacia otro escritorio”, le confesó al conductor del ciclo.

Joseph Quinn es un actor británico de 29 años

“¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?”, le dijo la persona de Migraciones que lo detuvo al actor. “‘Estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’, dije. No me creyó”, agregó entre risas.

En ese momento, apareció otro oficial de Migraciones que se dio cuenta de quien era. “Deja a Eddie en paz”, le sugirió a su compañero, en referencia al personaje que interpreta en Stranger Things.

“¿Sos Eddie Munson?”, le preguntó el oficial sorprendido. “Me preguntó si volvía la próxima temporada. Yo estaba como ‘no sé’ y él dijo ‘más te vale’ y me devolvió el pasaporte’”, añadió, lo que provocó la risa de todo el estudio.

Joseph Quinn reveló que inspiró su personaje en el ‘Jack Sparrow’ de Johnny Depp

La actuación de Joseph Quinn como Eddie Munson en la exitosa serie de Netflix fue aclamada por los fanáticos y la crítica. Eddie es uno de los nuevos personajes de esta cuarta temporada, entre ellos Argyle, Chrissy, Jason y Vickie. Pero el que más se destacó fue el de Joseph Quinn, quien se unió al grupo de Steve, Dustin, Nancy, Robin, Lucas y Max para derrotar a Vecna.

Eddie Munson y Jack Sparrow

Eddie Munson es un amante del heavy metal y un marginado del pueblo, que lleva varios años intentando terminar con la secundaria. Luego de estar en la escena de un crimen, debe apartarse ante el odio de su pueblo. Su escena más importante es la que hace un solo de guitarra al ritmo de Metallica.

El actor británico de 29 años dio una entrevista para Tudum y reveló cómo se preparó para dar vida a Eddie Munson. “Me encantaba el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Considero que es una interpretación brillante de Johnny Depp. Y le he robado pequeños fragmentos que creo que puse en Eddie”, explicó.