Desde España, una argentina dedicó un hilo a la inseguridad y la tildaron de “exagerada”

Una periodista argentina que reside en España levantó polémica en Twitter por un extenso hilo sobre la inseguridad en Argentina, aunque sin hacer referencia a estadísticas oficiales. De allí que la tildaran de “exagerada” al decir, por ejemplo, que los chicos no usan su nombre de pila en la ropa del colegio para evitar ser víctimas del “tráfico de órganos” y que la gente porta armas frecuentemente.

Se trata de Lorena García (@lalunaticadtv), quien nació en Buenos Aires y emigró a España en 2001.

El martes, la mujer escribió un hilo de Twitter sobre problemáticas de la inseguridad que -según ella- se viven en Argentina. Sin embargo, despertó más críticas que reflexiones a favor, ya que la tildaron de “exagerada” y hasta “mentirosa”. De allí que la autora finalmente decidiera silenciar las respuestas de los demás.

Una argentina que vive en España dedicó un hilo a la inseguridad y le llovieron las críticas por "exagerada" (Twitter)

En su lista de “consejos”, la argentina arranca diciendo para los europeos: “Venga, voy a hacer un hilo de cosas que se hacen en Argentina por seguridad y que de este lado del charco flipan a muchos”.

Y empieza con sus mensajes, que van desde hechos lamentables en la realidad hasta ciertas exageraciones y afirmaciones dudosas.

“El 99% de las ventanas de la planta baja tienen rejas¹. El herrero es uno más de la familia. ¹ En caso de incendio no hay buen pronóstico”.

“Ningún coche duerme en la calle. Un coche sencillo vale 25 sueldos de un obrero y es un bien muy fácil de robar entero o por piezas”.

Una argentina que vive en España dedicó un hilo a la inseguridad y le llovieron las críticas por "exagerada" (Twitter)

“Si usas el coche para ir a trabajar se cambia el recorrido de vuelta a casa y el horario”.

“Si vas a retirar una cantidad de dinero importante del banco no se cuenta en ventanilla. Es preferible que el cajero se “equivoque” antes que alguien vea los billetes. Sobre y a correr”.

“Los niños no tienen ninguna referencia a su nombre de pila en batas del colegio, mochilas o camisetas. Como mucho hay identificadores con velcro que se retiran al salir del aula. El tráfico de menores para prostitución, adopción ilegal y órganos no cesa”.

Una argentina que vive en España dedicó un hilo a la inseguridad y le llovieron las críticas por "exagerada" (Twitter)

“Si tienes un accidente de tráfico mides las palabras y evitas insultar al otro conductor. Es muy frecuente la portación de armas por lo que un piñazo puede acabar en velatorio”.

“Nunca entras en un túnel al que no veas la salida. Años me llevó fiarme de los cruces subterráneos en España”.

“Nunca abres la puerta de tu casa a una persona que no conozcas. Sin excepción. Tampoco abres si comienza a entrar por debajo agua o algún otro líquido”.

La mujer afirmó que “cada tuit tiene una experiencia personal, familiar o de compañeros de trabajo” y que vivió “media vida” en la “estación espacial de Córdoba Capital con familia en el exoplaneta de Buenos Aires”.

Los usuarios no recibieron bien el hilo de la periodista y reaccionaron con memes y críticas:

Reacciones en Twitter al hilo de la argentina que vive en España y habla de la inseguridad (Twitter)

La defensa de la argentina que vive en España y habló sobre la inseguridad

En diálogo con Clarín, Lorena García defendió su polémico hilo sobre la inseguridad.

“Algunos coinciden, otros me atacan. Todo lo que escribí fue basado en hechos que me pasaron a mí. A mis hijos me acuerdo de llevarlos al jardín y que hasta la Policía te recomendara no ponerle mucha identificación porque ‘si tienen menos de cinco años puede haber problemas’”, dijo.

“Me dicen que eso ahora cambió. Bueno, me alegro mucho, pero pasaba. Cuando mi marido cobró la indemnización de su trabajo entramos al banco, le pagaron en un sobre, nos dimos media vuelta y nos fuimos. La idea era contar a la gente de acá que Argentina es precioso, pero tiene estas cosas”, insistió.

Para Lorena, su vida está en España. “Volví a Argentina solo una vez porque necesitaba despedirme. Me había ido un tiempo nada más para restablecerme económicamente, no para siempre. Fui a comprarme facturas y comerlas llorando en el parque para despedirme”, declaró.