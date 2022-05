Desde Charly García hasta Luis Suárez: el hilo de parecidos que se volvió viral en Twitter

Encontrar parecidos parece ser un pasatiempo recurrente entre los grupos de amigos. Pero en algunas oportunidades, una persona se parece tanto a un famoso que invita a la pregunta, ¿es o no es?. A proposito de esto, usuarios de Twitter compartieron fotos que les pidieron o le robaron a los “dobles” de sus ídolos.

Según TN, este hilo empezó por una anécdota del usuario @jpcrin, quien reveló que una amiga confundió a un transeúnte con Fito Páez. “Lo para y le dice te puedo dar un abrazo? Y él le dice que sí. Lo abraza. Muy sentido todo, abrazándolo”, empezó describiendo.

El doble de Charly García posando junto a dos fanáticos del artista.

Y finalizó: “Él recibe el abrazo muy bien. Termina el abrazo y él le dice ‘nos conocemos’. Y ella lo mira bien, no era Fito. Y ella le dice no, no. Y se va. Todavía estoy riéndome, necesito encontrar a ese tipo”.

El usuario explicó que lo confunden con el reconocido actor de la saga Rápido y Furioso.

A partir de la anécdota con el parecido a Fito Páez, que tuvo casi 100 mil “me gusta” y miles de comentarios, otros usuarios empezaron a compartir experiencias similares con algunas fotos desopilantes.

El parecido con el tenista Andrea Agassi les llamó la atención a muchos internautas.

Uno de los ejemplos más divertidos fue el de un grupo de amigas que después de un show de El Cuarteto de Nos se confundieron a otro fan con el líder de la banda. “Cuando todes le pedimos foto a ‘Roberto Musso’ a la salida del reci. Pobre tipo, se quería ir a cenar y no lo dejaban de perseguir”, relató @arrobafeis.

Una usuaria subió una foto con el imitador del cantante colombiano Maluma.

Otros de los tuits que virales incluyeron a personas con “un aire” a personalidades de distintos ámbitos como Abel Pintos, Axl Rose, el Mono de Kapanga, Rod Stewart, Daddy Yankee, Bad Bunny.