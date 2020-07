Dejó su trabajo en una óptica para hacer videos para adultos en TikTok imitando a perros: “Gano 100 veces más”

Jenna Phillips, residente en Texas (Estados Unidos), decidió abandonar su trabajo en una óptica porque sus videos imitando a perros se volvieron un éxito entre los usuarios adultos de redes sociales.

La joven de 21 años se dedicó en cuerpo y alma a este nuevo trabajo que desarrolló en la aplicación OnlyFans, donde predomina el contenido para adultos, y luego en TikTok, aunque de manera más light.

Tal como contó en Mirror, dos hombres en Chicago le hablaron del insólito universo que hay alrededor de las personas que se sienten mascotas y comenzó a informarse sobre ello. “Echando la vista atrás, siempre he sido así. No sabía que había un ambiente así, solo pensé que era mi personalidad. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando estaba creciendo”, reveló la mujer.

Jenna se hace llamar Your Puppy Girl y cobra entre 16 y 20 dólares al mes para que adultos se suscriban a sus contenidos sin censura. ¿Qué es lo que hace exactamente? Básicamente, lo mismo que una mascota: camina con correr, se baña sin ropa y hasta persigue pelotas.

“Mis ingresos crecieron 100 veces desde que me pasé a hacer juegos de cachorros. Estoy ganando seis cifras mensuales”, aseguró Jenna. “Hago vídeos personalizados y lo más que he cobrado por uno fue de 1.200 dólares”, precisó.

La chica de 21 años también recordó que algunos usuarios son irrespetuosos con los pedidos, pero ella sostiene su política de trabajo. “Algunas de las peticiones son demasiado. La gente me ha pedido que me grabe con un perro de verdad y nunca he dicho tan rápido que no a nada. No hay animales involucrados en mis rodajes y nunca los habrá”, indicó la tiktoker.