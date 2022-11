Dejó encendido el bluetooth en el auto, salió a escuchar el audio de su amante y su esposa escuchó todo

En las últimas horas, comenzó a circular un video en las redes sociales en donde muestran cómo descubren que un hombre le era infiel a su mujer. Todo ocurrió en México y ahora su caso da vueltas por toda la web.

El hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba con su mujer en el auto. Tenía su celular conectado a Bluetooth y le llegó un audio de su amante. El hombre se bajó de su rodado para poder escucharlo sin que su mujer se entere, pero no salió como lo esperaba.

El audio comenzó a sonar dentro del auto, donde estaba su mujer, por lo que se enteró en ese mismo momento que le era infiel.

“Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?”, es lo que escuchó la mujer al interior del automóvil. Al no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el sujeto volvió a reproducir los audios. En cuestión de segundos, entendió por qué no se escuchaban las conversaciones.

Los hechos se viralizaron en la red social de Instagram, donde cada vez suma miles de reacciones y reproducciones.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “Tierra trágalo, que lo matan”, “Sí, pobre ‘vistima’. Aparte las amiguitas nunca dicen estás con tu esposa o qué? O que se reporte una mujer que le gusta las sobras a ver si dice lo contrario” o “Más fake que los tiktok de hoy en día”.