¡De revista! La China Suárez mostró el impresionante cambio de la casa que compró con Benjamín Vicuña

La China Suárez abrió una vez más las puertas de su casa y mostró la transformación que hizo en un sector del enorme caserón en el que vive en el country Chacras de Murray de Pilar. Se trata de la vivienda que compró junto a Benjamín Vicuña y con la que ella se quedó tras la separación.

La casa de la discordia fue el refugio de la China de cada uno de los escándalos de los que fue protagonista. La actriz se mudó allí cuando se separó del padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y aseguran que allí le fue infiel al actor chileno con Nicolás Furtado.

La China Suárez mostró su nuevo hogar.

Este lugar era uno de los sueños de la China, sobre todo porque se prestaba para poder transformarlo por completo. Ahora, hizo partícipes a sus seguidores del antes y el después del baño de visitas y de su baño personal, con una decoración que a ella la caracteriza como el empapelado de las paredes.

“Sé que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño”, escribió Eugenia en su Instagram. Y luego explicó: “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas.

“Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Me fascinan los papeles murales. (Estos los diseñó @mercedes.costal para mi según lo que yo me imaginaba)”, comentó sobre sus inspiraciones.

Finalmente, reveló de dónde salieron los detalles más importantes: “La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. La grifería de cisne la compré y la bañera de mis sueños es de piedra y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía”.

La China Suárez mostró el antes y el después de los baños de su casa de campo en Pilar.

La China Suárez mostró el antes y el después de los baños de su casa de campo en Pilar.

La China Suárez mostró el antes y el después de los baños de su casa de campo en Pilar.

La China Suárez mostró el antes y el después de los baños de su casa de campo en Pilar.

La casa de la discordia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La propiedad fue adquirida por la China junto a Vicuña y se suponía que ahí viviría toda la familia con los hijos de ambos y los dos que tienen en común. Pero esto no pudo ser y el actor le cedió la casa durante la separación.

Sin embargo, trascendió que el actor le estaría reclamando una suma de dinero vinculada a la propiedad. La vivienda está está valuada nada menos que en un millón de dólares y cuenta con un total de 7 hectáreas.

El proyecto se encuentra en plena etapa de refacción y embellecimiento de las instalaciones. La propiedad cuenta con 488 metros cuadrados cubiertos y está situada en un terreno de 3000 metros cuadrados, por lo que tiene un gran jardín.

La China Suárez disfrutando de la vivienda.

Los pisos con guarda de mármol, una importante entrada con puerta de hierro, hall en doble altura con escalera también de mármol y barandas de hierro.