De no creer: una instructora de buceo grabó a un enorme tiburón ‘igual’ al de Buscando a Nemo

Una instructora de buceo logró filmar durante una de sus rutinas en el mar a un enorme tiburón, el que terminó viralizándose en las redes sociales luego de que el animal se acercara hasta ella con lo que pareció ser una gran sonrisa.

La protagonista de la historia es la estadounidense Rayna O’Nan, quien mostró en su cuenta de TikTok el momento exacto en el que un tiburón limón se le acerca de frente y parece esbozar un gesto parecido a una sonrisa.

En la publicación del clip, Rayna escribió “Tan popular que ella tiene su propio insta” y en el video detalló a modo de broma que “Cuando la gente descubre que el tiburón limón es presumido, tiene una sonrisa permanente y le gusta que le froten la nariz”.

El video que muestra la increíble sonrisa del tiburón tiene más de 43 millones de reproducciones y 4.7 millones de “me gusta”, además de coleccionar un sinfín de comentarios de todo tipo.

Muchos mensajes no dudaron en comparar la actitud del animal con la de Bruce, el personaje de la entrañable película ‘Buscando a Nemo’: “Hola, me llamo Bruce…. Jajaja es igual que el de Buscando a Nemo”, “¿Bruce?, ¿has venido a llevarme a la reunión para aprender que los peces son amigos y no comida?”, apuntaron.

Otros bromearon con la dentadura del tiburón: “Le acaban de quitar los brackets”, “Yo hoy a las 2 cuando me toque mi cita para quitarme los brackets”, “Menos mal que está contento”.

También hay quienes expresaron su miedo al ver el video: “Yo veo eso y me da un ataque”, “Veo eso venir hacia mí, y antes de que llegue me dieron 3 paros cardiacos”, “No sé si reírme o llorar”.

Tiburón limón

El animal registrado por la instructora de buceo es conocido como tiburón limón porque a ciertas profundidades, la interacción de luz con el agua de mar puede hacer que tenga una apariencia bronceada y amarillenta, al igual que la superficie de un limón.

Además puede crecer hasta 3 metros, se encuentra en aguas subtropicales poco profundas y su principal fuente de presa son los peces.