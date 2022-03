Dani La Chepi, indignadísima por la agresión recibida tras contar que se separó de su pareja

Hace apenas unos días, Dani La Chepi confirmó en su cuenta de Instagram que ya no estaba en pareja con Javier Cordone, el recolector de residuos al que conoció en medio de la pandemia. Pero nunca imaginó que tras anunciasr su separación le llegarían tantos mensajes agresivos de parte de otras mujeres.

Daniela Viaggiamari, como dice su DNI, se filmó en Instagram para alertar sobre lo que le estaba pasando y le agradeció de corazón a todos los que la apoyaron: “Antes de empezar el día, les quiero agradecer por los mensajes de amor y cariño que con tanto respeto me han mandado: ‘Espero que estés bien’, ‘Qué lástima’, ‘Me encantaba la pareja’, ‘Ojalá se arreglen’, que son los que tiene que haber”.

Dani La Chepi y su ex novio Javier Cordone

La conductora del “Juego de la oca” puso en contexto al resto de sus seguidores: “Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha y por eso lo conté”.

Y tras eso se descargó contra todos aquellos que la criticaron: “Después aparecen las mujeres a agredir”; y continuó: “Leí comentarios como, y la gran mayoría les digo, diciendo ‘Pobre pibe’, ‘Lo usó’. Si yo contara un montón de razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”.

Para confirmar la separación, La Chepi escogió indirectas y luego una fotografía de ambos abrazados frente al mar en la que escribió: “Me quedo con lo mejor de la relación. El amor verdadero que nos unió”.

La Chepi y su humor característico para hacerle frente al desamor

Dani es una de las influencers más creativas de todas y de cada situación que le toca vivir, ella hace un video, un sketch con su hija o sola, pero siempre le despierta la risa a todos. La siguen 3.7 millones de seguidores y la gran mayoría la apoya en este momento de desamor.

Javier y La Chepi ya no están juntos y ella hizo varios clips referidos a la separación, siempre en clave de humor.