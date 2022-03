Dalma Maradona furiosa contra quienes la cuestionan como madre: “Pasó de moda criticar crianzas”

Luego del cumpleaños número 3 de su hija Roma, Dalma Maradona explotó contra aquellos que la cuestionan en sus decisiones de madre. La actriz mostró en sus redes la decoración del cumpleaños de su nena, pero como hace siempre, eligió no enseñar la cara de Roma. Algunos seguidores la cuestionaron y ella respondió furiosa.

Este sábado 12 de marzo, Roma, la hija de Dalma Maradona, cumplió tres años y su madre se lo festejó con una fiesta temática de Moana, el personaje de la película de Pixar: decoración con globos, plantas y sillitas bajas de madera para los nenes. La actriz compartió las fotos de la decoración del lugar, y como siempre lo hace, no mostró la cara de su nena.

Algunos de sus followers le criticaron de que hacía énfasis en publicar canjes, en vez de mostrar a su hija. Dalma, como es típico en ella, no se quedó callada y le respondió a sus detractores con todo. “Pasó de moda cuestionar crianzas de hijos ajenos. Si tenés algún tipo de inconveniente con que no muestre a mi hija en las redes ni en los medios, rajá de acá. De verdad no te gastes en seguirme porque no acepto sugerencias, comentarios, pensamientos ni opiniones al respecto” escribió la hija del 10 en una historia de Instagram.

La publicación de Dalma en una historia de Instagram

Sus seguidores la criticaron por hacer "canje" con la decoración

La decoración de Moana en el cumple de Roma

Hace casi un mes, Dalma confesó al aire de su programa radial que está esperando un bebé nuevamente, luego de pasar las doce semanas de gestación. Además, reveló que la noticia solo la conocían su pareja Andrés Caldarelli, su mamá Claudia Villafañe y su hermana Gianinna.

Asimismo, reveló que con su pareja ya tienen decidido el nombre: Azul. ”Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”, agregó declarándose “la más fanática” de Boca.

Además, contó que sospechó de su embarazo porque en su viaje a Nápoles se sintió mareada y tuvo vómitos. Feliz por la noticia, explicó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron. A lo que la nena muy rápida respondió: “Sí, un bebe”.