Dalma Maradona desmintió los rumores sobre el casamiento de Giannina y Daniel Osvaldo

Luego de que circulara que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casarían por civil, la hermana de la novia salió a desmentirlo. “No entiendo de dónde salió todo esto”, le escribió Dalma Maradona a Maite Peñoñori.

La confirmación del no casamiento llegó luego de que la producción del programa decidiera enviar a Gonzalo Vázquez al registro civil de Lomas de Zamora y a Alejandro Guatti a la entrada del country en donde reside la novia del exjugador de fútbol. De esta manera, el primero pasó toda la mañana indagando sobre la posibilidad del matrimonio entre los famosos, y el segundo vio ingresar al novio a la residencia de Gianinna vestido de manera muy informal.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona!

En “Intrusos”, Dalma Maradona decidió terminar con las especulaciones. “Me sumo al ala del no casamiento porque hablé con Dalma”, comentó Maite. “Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice: No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio”.

De esta manera Dalma, no sólo dio por tierra las versiones de un casamiento durante la mañana de este martes, sino que además la hermana de la novia hizo notar que de haberse casado Gianinna con Osvaldo, ella estaría festejando con su familia y no encerrada en un estudio de radio. “Evidentemente, el origen del rumor es el posteo de la ex de él”, completó la panelista.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo pasearon enamorados por Mendoza.

La información de un posible casamiento entre la hija del Diez y el cantante comenzó a circular hace unas semanas. Sin embargo, quien le puso fecha al evento fue una de las ex de Osvaldo, Ana Oertlinger, a través de un mensaje que le mandó a la periodista de “LAM”, Pía Shaw.

“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”, explicaba la ex del deportista.

´”.