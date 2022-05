Dalila rompió el silencio y habló de su extraño comportamiento en un show

Luego de que se viralizaran una serie de videos en las que se observaban a Dalila caminar de forma confusa y rodeada de personas que intentaban evitar que se cayera de una tarima, mientras brindaba un show en Moreno, la cantante de cumbia decidió salir a hablar.

En una entrevista brindada al programa de espectáculos “LAM”, la artista de cumbia dio su versión de los hechos, tras versiones que aseguran su adicción al alcohol: “Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme. No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jod.., sinceramente. No me cabe ni ahí”, aseguró enojada.

“Esa noche me había tomado un par de copas, sí es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito...”, expresó de forma rotunda Dalila.

Además, mostró su reproche por la forma en al que trataron el tema: “En 24 años de carrera nunca jamás fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro de alcoholismo”, aseguró.

Dalila respondió en redes sociales a las críticas por un video de su recital.

“En la noche hay mucha droga, pero yo no la permito en mi ámbito de trabajo. Soy anti drogas”, se definió Dalila. Y se explayó: “Soy anti drogas porque he visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga. Siempre le hinché mucho las pelotas a mis hijos: ‘Ojo a quién te acercar’. ‘El que te ofrece, no es tu amigo’. La persona que te ofrece es alguien que te quiere ver caer o hacer negocios”.

Además se encargó de remarcar: “El tema del alcohol no es un problema para mí... Sé perfectamente que no soy una persona que consumo alcohol ni siquiera todos los días. No tengo una adicción al alcohol”, dijo. Sin embargo, confesó: “La única adicción que tengo es mi pastilla cuando me voy a dormir”.