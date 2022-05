Dalila rompió el silencio tras su escandaloso video y admitió haber tomado de más

Dalila fue noticia a principio de abril luego de que se viralizó un video en el que la artista de música tropical se comportaba de forma inusual sobre el escenario, una presentación que realizó en Moreno. La artista no se podía mantener parada para cantar, lo que desató una serie de conjeturas que ella misma salió a desmentir.

La cantante de cumbia rompió el silencio en LAM, luego de varias semanas en las que dejó que el tema “se enfríe” y dio su explicación de la situación. No solo negó tener un problema con el alcohol, sino que aclaró que es anidrogas y todo lo que se dijo en este tiempo.

“Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme.... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”, comenzó la cantante con su descargo.

“Esa noche me había tomado un par de copas, sí es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito...”, definió rotunda Dalila.

Luego, confesó que no la pasó bien con todo lo que se dijo en redes y en los medios. . “En 24 años de carrera nunca jamás fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro de alcoholismo”, atacó Dalila.

Dalila limpió su nombre al negar tener problema de alcoholismo y se declaró anti drogas

“En la noche hay mucha droga, pero yo no la permito en mi ámbito de trabajo. Soy anti drogas”, se definió Dalila.

“Soy anti drogas porque he visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga. Siempre le hinché mucho las pelotas a mis hijos: ‘Ojo a quién te acercar’. ‘El que te ofrece, no es tu amigo’. La persona que te ofrece es alguien que te quiere ver caer o hacer negocios”, señaló la artista.

Ante la consulta de Ángel de Brito y del panel, principalmente de Nazarena Vélez, quien confesó haber tenido problemas con el alcohol, expresó: “El tema del alcohol no es un problema para mí... Sé perfectamente que no soy una persona que consumo alcohol ni siquiera todos los días.

“No tengo una adicción al alcohol”, remarcó. Sin embargo, confesó: “La única adicción que tengo es mi pastilla cuando me voy a dormir”.