Cumplió su sueño de ser sirena y ahora quiere trabajar de eso: “Lo veo como una forma de vida no un deporte”

La historia de Paula Olmedo revolucionó las redes sociales. Tiene 30 años, vive en Esquel y su sueño siempre fue ser una sirena. La joven asegura que tiene una atracción por las cosas místicas, por lo que hace varios años se unió al grupo “Mermeid” y comenzó a cumplir su sueño.

Su primer contacto con esta práctica marina fue en pandemia y a través de internet: “Vi que en el resto del mundo se hacía un montón y me pregunté por qué no podía hacerlo yo. Entonces me compré una monoaleta y me fui haciendo una cola. El primer interés fue desde el lado artístico, después me enteré de que era un deporte”.

Paula, utilizó el aislamiento para poder dedicarse al 100% a esta práctica. “Encontré en internet un video de una mujer que contaba cómo era una sesión de entrenamiento y fui siguiéndola a ella”, contó.

Paula Olmedo, cumplió su sueño de ser sirena y ahora quiere trabajar de eso.

El desarrollo fue progresivo y ella cree que avanza cada día “un pasito”. La apnea es una de las claves del mermaid y la joven de 30 años logró incrementar su resistencia debajo del agua. “Antes aguantaba 30 segundos y ahora aguanto un minuto y medio”, contó.

Hace algunos días se dio a conocer a través de redes sociales y recibió miles de mensajes. Muchos positivos y otros tantos negativos. Distinta fue la reacción en Esquel, donde su entorno nunca la juzgó por su pasión.

“Mi entorno más cercano y mis compañeros de trabajo me bancan y nunca me dieron un mal comentario. Me hacen chistes”, reveló Paula, quien también contó que, cuando se dio a conocer en la ciudad, los vecinos la apoyaban.

El objetivo de Paula es claro: trabajar de sirena. Así lo contó: “Yo esto lo vivo como una forma de vida más que como un deporte. Me gustaría trabajar de sirena porque es una cosa mía. Sé que en Argentina se puede dar por el lado del entretenimiento. Me gustaría hacer videos personalizados para nenes y trabajar haciendo eventos”.