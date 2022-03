Cuánto le prestó Vicuña a la China Suárez y no se lo devolvió

Yanina Latorre, reveló un dato inédito sobre un supuesto préstamo que Benjamín Vicuña le habría brindado a la China Suárez por mucho dinero, y que ella no solo no le habría devuelto. Es más desde ese día no hubo más contacto.

En cuanto a lo referido, Latorre comentó: “Ella le pidió a él prestados ad referéndum 100 mil dólares. Tiene un departamento y le dijo que cuando lo vendiera se los devolvía. Este hombre le dio los 100 mil dólares, que ella gastó en la reforma la casa”.

“Ella vendió el departamento y no le devolvió la plata y no le contesta los mensajes; y tampoco le contesta los mensajes al propio abogado”, afirmó Yanina.

Yanina Latorre reveló una fuerte deuda que tiene la China Suárez con Vicuña.

“Al principio había buena relación, pero ahora hay relaciones cortadas y hablan por medio de una niñera porque ella está ofendida”, agregó.

Con un picante comentario la panelista continuo su relato: “No sabemos bien por qué, pero ella está ofendida, porque encima que él pagó esa casa con el sudor de su sangre, la usó por primera vez con Nico Furtado, que era el noviecito que tenía. No le contesta a su abogado, porque los hombres median, porque hay un quilombo con la cuota alimentaria”.

“Tiene tanta mala suerte que un día me la voy a cruzar en el colegio al que manda a sus hijos, que está en la esquina de mi casa. Le queda re lejos porque ella vive en Pilar. Igual ni siquiera se levanta para llevarlos al colegio porque los manda en remís”, cerró Yanina.