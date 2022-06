“Cuando te haces la linda”: Camila Homs y un atrevido posteo después de que De Paul blanqueara su noviazgo con Tini

Después de que Rodrigo De Paul blanqueara su noviazgo y que Tini hiciera lo propio publicando una foto del jugador en sus historias de Instagram, todas las miradas se posaron sobre Camila Homs, la ex del jugador.

En un video cortito, de apenas 5 segundos, la modelo camina sexy frente a la cámara y se tienta ante algo que le dicen de afuera.

“Cuando te haces linda y te tientan” escribió la modelo en su cuenta de Instagram acompañando el video en la que se la ve con un top negro y unas leggins plateadas. Sobre el top, un saquito negro.

Además del posteo, la mujer aprovechó su sesión de electrodos para mostrar su cola. En otra imagen la mujer se excusa por su cara de cansada explicando que sus hijos han estado enfermos, con una foto que en realidad la muestra espléndida.

Camila Homs más linda que nunca tras el blanqueo de De Paul

En una entrevista que dio al programa Socios del Espectáculo, la modelo se refirió al presente con su ex pareja y evitó hablar de Tini. “Sigue siendo una situación delicada, nada fácil, pero en otras relaciones no me meto. No me corresponde meterme”, dijo la modelo y ante la insistencia del conductor de si conocía a la cantante, afirmó que “no la conozco a Tini. No tengo nada para decir de ella”.