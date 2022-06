Una incipiente carrera como futbolista que no llegó a ser tal y un video en Instagram subido por la actriz y modelo española Ester Expósito bailando una de sus canciones en abril del 2020, durante el inicio del confinamiento por la pandemia y que no tardó en convertirse en viral, terminarían por marcar la vida -y carrera- del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Consagrado en la actualidad como uno de los artistas urbanos latinos más representativos y viral por el hit “Te felicito” de Shakira, este joven de 29 años (nacido el 10 de enero de 1993) ni siquiera soñaba con dedicarse a la música cuando era apenas un adolescente y ni quiera sabía que Rauw Alejandro sería en un futuro su nombre artístico.

Pero, como canta Rubén Blades, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Y hoy Rauw Alejandro es una verdadera sensación musical dentro del género urbano. Con casi 15 millones de seguidores en Instagram y 5 trabajos ya en su haber, el boricua no deja de cosechar éxitos. Quizás su tema más conocido sea “Todo de ti”, aquel en que -con su particular tono de voz- le canta (y le cuenta) a una mujer que aceleró sus sentidos. Pero es imposible no mencionar “El Efecto”, precisamente la pieza que eligió Ester Expósito para mover sus caderas y mostrar su abdomen en Instagram y para deleite de sus millones de fans. Y aunque ya tenía una carrera iniciada, ese video viral y sensación no tardó en catapultarlo -aún más- a la fama.

Cuál es el verdadero nombre de Rauw Alejandro y su primer sueño frustrado que lo llevó a la música. Foto: instagram @rauwalejandro

Y fue tanto lo que dio que hablar el video que se instaló el rumor (fuerte) de que entre Rauw Alejandro y Ester Expósito (“Élite”) hubo un romance, aunque ambos artistas se encargaron de aclarar una y otra vez que “solo eran amigos”. Claro que esos días parecen haber quedado atrás -si es que alguna vez hubo fuego y quedaron cenizas-, y por estos días el cantante boricua está en pareja con la cantante española Rosalía.

Cómo se llama realmente Rauw Alejandro y su experiencia frustrada como futbolista

El 10 de enero de 1993, cuando Rauw Alejandro llegó al mundo, todavía no era Rauw Alejandro. De hecho, fue inscripto como Raúl José Alejandro Ocasio Ruiz, tal y como es su nombre verdadero. De niño y adolescente tampoco se imaginaba incursionando en la música ni viviendo de ella, sino que era el fútbol lo que lo apasionaba.

Su único objetivo era convertirse en un futbolista profesional y vivir de uno de los deportes más importantes del mundo. Entre los 6 y los 20 años jugó al fútbol, pero una seria lesión dejó trunco ese sueño. Y fue la música la que logró sacarlo de la depresión.

Incluso, fueron sus primeros entrenadores quienes lo ayudaron a descubrir esta otra pasión oculta y a quienes, según él mismo ha confesado, les estará eternamente agradecido. “Pude pasar por las manos de diferentes coaches que fueron mis mentores de vida y me enseñaron la disciplina física y mental. Cuando empecé (NdA: en la música) fue porque no podía dejar de seguir algo que me pedía irme a la música, y veía a la música con la misma disciplina del deporte”, confesó el propio Rauw Alejandro en una entrevista con Vogue en noviembre de 2021.

Quizás la influencia de sus padres, Raúl Ocasio (guitarrista) y de su madre, María Nelly Ruiz (corista) también lo ayudaron a inclinarse por la música. Junto con el fútbol, Rauw Alejandro -quien todavía no era Rauw Alejandro- fue haciéndose lugar en el baile, y participó de distintos concursos de talento siendo niño.

Su primera canción, y que marcó su carrera hasta llegar al día de hoy -en la que brilla como compositor, cantante, bailarín y productor musical- fue “Inevitable”, compuesta en 2014 y que fue un éxito en la plataforma SoundCloud. Mientras que en 2016 lanzó “Punto de Equilibrio”, su primer mixtape.

“En la música, mientras más estudies, más te informes y más tiempo pases en el estudio, vas a desarrollarte más. He tenido la suerte de entender que una carrera es más sólida cuando se da de escalón en escalón, logro a logro. A mí no me pusieron de una vez en la boca de los lobos, sino que he ido ascendiendo paso por paso y con esfuerzo. En bueno que la fama y el dinero no te lleguen de golpe, sino que los veas de a poquito y cuando lo sudas de verdad”, contó Rauw Alejandro en esa misma entrevista.

El último impulso que convirtió en sensación a Rauw Alejandro

Si bien en 2020 Rauw Alejandro ya era un músico consagrado dentro del género urbano y contaba con algunos de sus grandes clásicos, hubo un episodio que terminó por darle el último empujoncito que necesitaba: el video de la actriz, modelo e influencer española Ester Expósito bailando la canción “El Efecto”, del músico boricua.

En abril de 2020, en el momento más crítico de la pandemia de coronavirus y cuando el confinamiento era una constante en todo el mundo, Ester Expósito (quien interpretó a Carla Rosón en “Élite”) se grabó bailando un fragmento de “El Efecto” y el video ya tiene casi 95 millones de visualizaciones. La viralización de este video le permitió a Rauw Alejandro hacerse más conocido todavía y a partir de ese momento comenzaron a tomar cada vez más fuerza los rumores de romance entre el cantante y la actriz.