Crecen los rumores de embarazo en Gran Hermano y preocupa a la producción del reality

Desde la primera semana de encierro, se formaron parejitas en Gran Hermano que no tardaron en intimar pese a estar rodeados de cámaras las 24 horas. Y, esta situación, trajo preocupación en la producción del reality que se vio obligada a pedirle a los jóvenes que se cuiden cuando tienen relaciones.

Maxi y Juliana fueron los primeros, le siguieron Coti y El Conejo y la última pareja que se formó fue la de Thiago y Daniela. Las tres parejas dejaron que el amor fluya y hasta se olvidaron de que las cámaras los rodean cuando la pasión los invadió.

Juliana y Maxi intimaron en el sauna de la casa de Gran Hermano.

El problema radica que, en reiteradas oportunidades, los participantes revelaron que no se cuidaron a la hora de tener sexo. Juliana lo dijo en LAM, tras haber sido eliminada le contó a Ángel de Brito que con Maxi no usaban preservativos porque ella se cuida con pastillas, algo que no cayó bien en los televidentes.

Daniela y Thiago dieron rienda suelta a la pasión, por lo que intimaron en diferentes rincones de la casa más famosa del país. Y fue ella quien le reveló a una de sus compañeras que no se cuidó e incluso no pidió la pastilla del día después para evitar un embarazo.

Thiago y Daniela se dejaron llevar por la pasión

Daniela y Thiago tuvieron sexo en la ducha de "Gran Hermano" (Captura de pantalla)

También pasó con Coti y El Conejo, que hasta se asustaron ante la posibilidad de que la joven de 20 años haya quedado embarazada por un descuido de ambos. Incluso, por momentos bromearon con la situación.

Cabe aclarar que un embarazo no es lo único que se evita al usar preservativo, sino también enfermedades de transmisión sexual. Aunque los jugadores se escudaron en que antes de entrar al programa les hicieron una serie de chequeos y eso los dejaba “tranquilos” de que estaban sanos.

Coti y Conejo tuvieron una charla privada: ¿hay embarazo en Gran hermano?

Santiago del Moro enseñó a usar un preservativo en vivo

Ante la situación de la casa, que generó debate afuera, Santiago del Moro dio una clase de educación sexual en pleno programa en vivo.

El conductor se comunicó con los participantes luego de que Thiago se consagrara como vencedor de la prueba de liderazgo una vez más. En medio de la charla, sorprendió a todos con una demostración de cómo se usa el preservativo.

Para comenzar con el tema, Santiago reveló que, cuando lo llamaron para conducir el reality, lo primero que pensó fue si habrían preservativos dentro de la casa.

Gran Hermano: Santiago del Moro mostró a cámara cómo se debe colocar un preservativo (Captura de pantalla)

“Desde que soy pendejo es un tema que me ocupa mucho. En realidad, cuando era pibe me explicaron de qué iba la cosa e intenté hacer lo mismo... Es decir, cuando puedo intento dar una mano en estos temas que tienen que ver con la profilaxis”, continuó.

Tras confesar estos detalles, recordó que algunos años atrás lo denunciaron por mostrar un profiláctivo en un programa en vivo. “De hecho tengo un profiláctico acá y voy a hacer una especie de servicio para ustedes y para todos”, indicó seguido a bajar la mirada y comenzar a abrir el sobre del preservativo.

Entre cada movimiento, demostró cómo se realiza el proceso de postura del producto. “El profiláctico se abre, se saca, se pone así entre los dedos y se enrosca la puntita para que no quede aire. Uno después lo estira hasta la base del pene, colocándoselo el varón, ¿no?”, relató.

Tras esto, agregó que luego de usarlo se le hace un nudo y envuelve en papel para luego tirarlo en la basura. Ante la mirada curiosa y atónita de los participantes, sentenció: “¿Por qué les digo esto? Porque hay profilácticos en la casa que pueden usar. De hecho, a mí me encantaría que a partir de ahora o cuando se pueda, para tener relaciones en la casa además de dar el consentimiento a cámara nos cuidemos”.