Corrigió con memes los exámenes de sus alumnos y se volvió furor en TikTok

Daiana Amores, una profesora de Biología en una escuela de Concordia, Entre Ríos, se volvió viral luego de que sus alumnos recibieran sus exámenes corregidos con memes famosos. Esto causó tanta sensación en los adolescentes, que ella decidió contar la historia en TikTok, donde rápidamente se hizo viral.

La idea de Daiana fue ponerle un poco de humor a los exámenes luego de estar más de un año corrigiendo de manera virtual. Y ahora que en su provincia volvió la presencialidad quiso darle un sentido diferente lo tedioso que es rendir.

El video que fue compartido en TikTok y que ya tiene más de 450 mil reproducciones y alrededor de 80 mil likes, se observan varios memes que tomaron fama en la pandemia, como el del conductor Guido Kaczka diciendo “está mal, pero no tan mal”, el del Señor Burns con su clásico “excelente” y otros con los personajes de Mr. Bean y el ratón de Tom y Jerry, así como también de los carpinchos de Nordelta, que no podían faltar.

“Corrigiendo pruebas de mis alumnos con memes, para más placer”, rea la cómica descripción del posteo, haciendo un guiño a Los Simpson.

La docente reconoció que no fue una idea original suya, sino que lo vio un video en esa misma red social, donde un profesor hacía lo mismo con sus alumnos, entonces quiso aplicarla. “Una aclaración muy importante es que la corrección no se basaba solamente en memes, sino que ellos tenían la descripción, los detalles de qué estaba bien y qué estaba mal, los puntos que correspondían la corrección y para sumar estaban los memes para tomarlo con humor”, explicó.

Cuando le entregó los exámenes corregidos a sus alumnos, Amores dijo al medio El Día que “estaban muy contentos” y reveló que “fue un trabajito de dos horas de cortar, pegar y ver que meme coincidía con su respuesta”. Sin embargo, también aseguró que valió la pena: “Ver su alegría y verlos sonreír en estos tiempos fue la mejor satisfacción”.

Elogios y críticas

Luego de que el video tomara tanta trascendencia y se viralizara, muchos usuarios decidieron elogiar a Daiana por tener una actitud diferente y más desestructurada con los adolescentes.

Sin embargo, no faltaron las críticas sobre su forma de evaluar. “La vida no es un sticker, enseñe bien”, comentó un usuario, pero ella no se achicó y subió un video para responderle.

“¿Colocar un sticker es enseñar mal?, no recuerdo que me hayan enseñado eso en mi formación docente. Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases y actividades con todo el amor del mundo, planificó lo que voy a hacer, planteo objetivos y planifico formas de evaluar”, respondió en el video.

Amores además reveló que decidió incluir los memes en la corrección, dado que “los chicos vienen de pasar dos años muy difíciles que a todos nos afectó”.

“Desde separarse de sus compañeros para dividirse en burbujas, a trabajar desde la virtualidad, algunos que se aislaban, profes que también terminaban en aislamiento, chicos que perdieron familiares muy cercanos. Entonces poder dar un poquito de humor y un poquito de empatía ante todas estas situaciones y poder sacarles una sonrisa es la mejor satisfacción”, aclaró.

Y finalmente concluyó: “No te preocupes, doy lo mejor de mí y enseño como si estuviera enseñando para mí misma, con todo el amor y la responsabilidad que eso conlleva”.