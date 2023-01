Contundente, Dominique Metzger habló de las críticas que recibe por su cuerpo: “Somos personas”

Luego de la conmoción generalizada por las críticas que recibió Julia, la hija de siete meses de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, Dominique Metzger se pronunció sobre esta lamentable situación.

Movida por la empatía de quien ha sido víctima de situaciones similares, la periodista no dudó en dejar una reflexión durante su conducción en el ciclo Telenoche. “Es todo un tema la verdad las redes sociales. A nosotros nos pasa. A mí me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, señaló Dominique.

La periodista reflexionó contra quienes hablan de los cuerpos ajenos.

Por otra parte conmovida por la situación, Dominique Metzger agregó: “Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos”.

En este sentido, Dominique se animó a contar en primera persona cómo su imagen se convierte con frecuencia en punto de partida para los peores señalamientos. Entre algunos de los comentarios más hirientes recibidos, resaltó: “‘No me gustó cómo estás’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”.

Tristemente, Dominique Metzger también señaló que en sus redes le sorprendió ver que los ataques no solo van dirigidos hacia ella, sino también entre seguidores que interactúan con sus posteos. El patrón de comportamiento es el mismo, mucha discriminación y bullying detrás del teclado.

Es por ello que desde su posición como figura de los medios, Metzger hizo un llamado para concientizar sobre el impacto negativo que genera ser blanco de críticas a través de las redes. “¿Cuál es el límite? ¿Una bebita de siete meses?”, cuestionaron al aire tanto la comunicadora como su compañero, Nelson Castro.