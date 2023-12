Contó cómo la humillaron en su primera semana de trabajo como moza y se hizo viral: “Estás haciendo un pésimo trabajo”

En el inicio de un nuevo trabajo, la mayoría de las personas suelen presentar desafíos y complicaciones debido a la falta de experiencia. Pueden ocurrir desde errores hasta situaciones inesperadas, que resultan incómodas para quienes recién comienzan en el camino laboral.

Una experiencia así fue la que vivió una joven tiktoker en Estados Unidos. Savanah Pierce, creadora del video publicado en la red social, relató un encuentro humillante que vivió como moza con una clienta en su cuarto día de trabajo.

A pesar de que afirmó que “no estaba haciendo su mayor esfuerzo”, compartió su experiencia a través de un video en TikTok y se viralizó alcanzando más de 2 millones de visualizaciones.

Savanah comenzó su relato indicando que estaba atendiendo a una mesa de cuatro personas, y en un momento, una mujer del grupo le pidió que se acercara. “Me hizo unas señas, me miró a los ojos y me dijo seriamente: -Estás haciendo un pésimo trabajo-” contó la joven.

La joven trató de contestarle correctamente y a pesar del disgusto que llevaba, le preguntó si necesitaba algo más. La clienta, enojada por la situación, le dijo de manera irónica: “Tengo miedo de preguntar”. La incómoda situación continúo, ya que la mujer comenzó a señalar cada cosa en las que la joven había cometido errores.

Aun así, Savanah explicó en su video que desde ese momento empezó a “dar lo mejor” de ella misma, para demostrarle al grupo de personas su capacidad y también, a modo de disculpas. Una vez concluida la noche, la tiktoker le contó a sus seguidores que era el momento perfecto para tomar revancha.

Según ella, se acercó a la mesa que estaba a su cargo, dirigió su mirada a la mujer y les dijo “Quiero agradecerles mucho a todos por darme la oportunidad de aprender a crecer como camarera”. La situación parece haber quedado amigable entre la empleada y los clientes.

Pero la historia no terminó aquí. La joven, superada por lo vivido, finalizó diciendo “Fue un placer servirles esta noche, lleguen a salvo a casa”. Savanah terminó su video en TikTok asegurando que no lloró en absoluto luego de que las personas abandonaran el lugar. Pero sí advirtió, que tuvo que pagarle al restaurante por servir una mesa en la cual no dejaron propinas.

Los usuarios de TikTok no dudaron en apoyar a la empleada y dejaron sus opiniones en los comentarios. “Yo les hubiera dicho -lamento que te sientas así- y luego los hubiera ignorado el resto de la noche” comentó una seguidora. Mientras que otra mujer le preguntó si era real que no había llorado por el mal momento que tuvo que vivir, añadiendo: “A eso lo llamo una victoria”.

