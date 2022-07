Conocé al santarrosino que cautiva con su música urbana

Rodrigo Tomás Casado, tiene 19 años y desde hace 10 años que está en busca de sus ansiados objetivos musicales. Su meta es ser reconocido a nivel provincial y nacional, y gracias a la música logró superar el Bulling escolar.

Su nombre artístico es Mc Nevi, vive en Santa Rosa y sus inicios se dieron cuando era un niño, es así que hace tiempo comenzó a incursionar en el mundo artístico. Con mucho esfuerzo y sacrificio está logrando una carrera en su estilo de cantautor de música urbana (trap y reggaeton).

Fue su maestra que a los 10 años lo motivo para ser cantante. La profesora le permitió recrear una canción, para que compartiera con sus compañeros, pero no se animó a cantarla, aunque si a escribirla. Este momento fue el disparador para que el artista se iniciara en el mundo donde quiere triunfar.

Tomás, no solo se dedica a la música, además es locutor, operador de radio y tiene su propio estudio de grabación en su casa en La Dormida. No cabe duda de que es un perseverante en lo que hace, con elementos muy precarios fue armando su estudio discográfico, logrando tener sus propias canciones.

El joven es oriundo de Santa Rosa y cautiva con su música.

Finalmente su sueño comenzó a gestarse cuando en julio saco su primer álbum CAHOS, compuesto por 8 canciones: Fantasma, No Se Vive de Amor, Si fuera Por Mi, No Sos Vos, Dime la Verdad y Elijo Partir, canción con videoclip.

No hay duda de que muchos se sentirán identificados con sus canciones y pronto inaugurará su propia escuela para enseñar de manera gratuita a todos los chicos de su departamento a cantar música urbana, trap y rap, entre otras.

El difícil comienzo de Mc Nevi

En una entrevista con Diario Diez, el joven relató que durante su paso por la escuela, vivió maltrato, ya que a él le gustaba la música urbana y en esos tiempos no se estilaban escuchar esas melodías y a sus compañeros no les agradaban, por lo que él se sentía mal, pero nunca dejó de escuchar lo que a él le gustaba y confesó: “Una vez, había terminado toda mi tarea, pero un profesor me rompió mi mp3, porque no le gustaba que los portara y me dolió porque era lo único que yo tenía para escuchar”. señaló.

Mc Nevi

En su adolescencia comenzó a adquirir las herramientas necesarias para su estudio pero, como para muchos artistas, la situación sanitaria fue un obstáculo en su carrera: “En el tiempo de la pandemia se me rompieron algunos instrumentos, que me habían costado conseguir con tanto esfuerzo, por lo que me desanime mucho y desiste de continuar con la música”, relató el cantante.

Después de perder los instrumentos que tanto le habían costado, el joven se encontró con Cristián Zapata, con quien entabló una amistad. Es por esta razón que ahora es su socio y productor: “Cristián me animo, me incentivó, y logramos ser un buen equipo, al punto que yo me desafíe y también lo desafié a él, pero lo logramos”.