Conmoción por la muerte de una estrella de Tik Tok: tenía 24 años y habló su hermano gemelo

Adam Perkins tenía 24 años, falleció el domingo, la triste noticia la difundió su hermano gemelo Patrik, también influencer . Si bien reveló el deceso de su “mejor amigo”, no contó las causas de muerte, sólo expresó que su vida fue “ trágicamente truncada ”.

Según rescató The New York Post, Perkins, el fallecido TikToker y estrella de la plataforma extinta Vine, se graduó de la Universidad de Nueva York como compositor Musical. Lanzó su primer álbum en 2018, “Plas Teg”, en honor a sus logros, su hermano gemelo informó que lanzará un álbum de edición limitada llamado “Latch Relay”. Este vinilo será para recordar la carrera musical que había iniciado su hermano Adam.

Recordemos que los hermanos Perkins crecieron en el auge de Vine, red social extinta donde sus videos sumaron millones de vistas; tiempo más tarde se trasladaron a TikTok y siguieron generando contenidos virales en la plataforma China.

“En este momento de duelo, me reconforta saber a cuántas personas él tocó. El ser humano más amable del mundo. Era un genio mucho más allá de su tiempo”, escribió en redes sociales Patrick, en homenaje a su hermano.

Según publicó en su cuenta personal de Instagram, el gemelo de Adam, prefirió no revelar las causas de muerte, pero si explicó en la publicación, “Mi hermano, Adam Perkins, falleció el fin de semana. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí. A menudo me preguntan: ‘¿Qué se siente tener un gemelo?’, y mi respuesta suele ser: ‘¿Qué se siente no tener al hermano gemelo?’”. “Intento encontrar las palabras para poder explicar cómo será vivir sin mi hermano”, “Te amo, mi mejor amigo Adam. 1997- para siempre” ultimó Patrick.