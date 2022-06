Confundieron al imitador de Michael Jackson con Felipe Pettinato y le pegaron: ‘Vas a aprender’

El imitador argentino de Michael Jackson aseguró que fue agredido en la calle por personas que lo confundieron con el hijo de Roberto Pettinato.

Leo Blanco hizo un largo descargo en su cuenta de Instagram donde pidió que lo dejen caminar por la calle tranquilo. Además, enumeró una serie de situaciones que ha vivido en las últimas semanas tras el incendio en la casa de Felipe Pettinato, en el cual murió un neurólogo.

Ocurre que los dos jóvenes son muy parecidos físicamente, ya que su fanatismo por el Rey del Pop los llevó a buscar un aspecto lo más cercano al artista.

Leo Blanco - Gentileza @leoblanco1

Blanco contó que uno de los últimos ataques ocurrió en la estación de Once cuando acompañaba a su pareja para que tomara un micro.

“Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”, contó el joven.

El imitador de Michael Jackson argentino asegura que lo atacan al confundirlo con Felipe Pettinato.

Ante esta situación, el imitador de Michael Jackson buscó refugio en el baño de la estación. “Cuando entré; allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mi”, dijo.

Y continuó “Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘No a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato pero seguían en la suya”, relató.

El joven aseguró que tiene miedo de caminar por la calle y que las personas lo agredan. Su familia también está preocupada por esta situación.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Incendio y muerte en el departamento de Felipe Pettinato

El 17 de mayo pasado, cerca de las 23.40, se desató un incendio en el living de un departamento del piso 22 de un inmueble ubicado en calle Aguilar al 2.390 donde vivía Felipe Pettinato.

Cuando los bomberos entraron al lugar encontraron el cuerpo del psiquiatra Melchor Rodrigo en el comedor en posición de cubito ventral calcinado (con el pecho y vejiga boca abajo).

En tanto, el hijo del conductor de radio y televisión fue trasladado a una clínica psiquiátrica donde continúa internado.